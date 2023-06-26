'Это их ментальная извечная травма': в Минобороны объяснили, почему россияне так реагируют на контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему россияне так болезненно реагируют на успешные контрнаступательные действия наших Сил обороны. По ее словам, причиной является "ментальная травма" жителей страны-агрессора.

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Психологически захватчики легче переносят собственное неудачное наступление, чем потерю ранее оккупированных чужих земель. Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале.

"Мотивация "не потерять" оккупированные земли, будет проявлена значительно сильнее мотивации "захватить" наши земли. Это их ментальная извечная травма...Это деморализует и демотивирует их невосполнимо. Они потом сами не соберут свое войско, потому что бойцы, как на Харьковщине начнут массово отказываться выполнять приказы", – отметила она.

Учитывая это, главной задачей врага сейчас является остановка наступления ВСУ любой ценой. Именно для этого противник прибегает к подрыву дамб, заминированию полей, непрерывным обстрелам, диверсиям, нагнетанию обстановки в информационном поле и даже угрозам подрыва ядерных объектов.

Маляр подчеркнула, что остановить наше контрнаступление – это задача-максимум для оккупантов, а как минимум они хотят существенно усложнить и затормозить продвижение ВСУ и тем временем подготовить собственное контрнаступление.

"Поэтому мы должны понимать это. Нашим войскам сейчас действительно тяжело. Очень. Но они двигаются вперед. Уверенно. Ведь мы ведем справедливую войну. И в этом наша сила", – добавила заместитель главы Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ "зачистили" плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс. Этот успех подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

– В сети показали кадры операции по освобождению Ровнополя на Донетчине. Украинские бойцы мощно отработали по российским захватчикам из разных видов оружия, заставив врага убегать.

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