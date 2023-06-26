Сырский подтвердил, что ВСУ 'зачистили' плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс. Видео

Украинские военнослужащие продолжают наносить сокрушительные потери российской оккупационной армии. Также защитники страны успевают в это время оказывать помощь раненным побратимам и эвакуировать их с поля боя.

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Титанический труд украинских войск привел к тому, что ВСУ "зачистили" плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс. Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, украинским военнослужащим удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс. Сырский подчеркнул, что защитники страны проделали прекрасную работу.

Также генерал опубликовал видео с камеры бойцов 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, разгромившей третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Напомним, Силы обороны взяли под контроль Ровнополь Донецкой области и продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта. С начала наступления ВСУ официально известно о деоккупации уже восьми населенных пунктов.

Также командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг в лице армии страны-агрессора России стремительно теряет технику. Он показал эталонную работу 45-й артиллерийской бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага.

Ранее сообщалось, что события на Бахмутском направлении стали триггером для "бунта" Пригожина. Распри между военно-политическим руководством страны-террориста и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным начались из-за уничтожения значительной части "вагнеровцев".