'Это историческая данность!' В МИД Украины ответили на заявления Байдена о членстве в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина обязательно станет членом НАТО. Также глава дипломатического ведомства выразил уверенность, что на Западе хотят, чтобы наша страна была частью Североатлантического альянса.

В частности, говоря о президенте США Джо Байдене глава МИД заявил, что американский лидер безоговорочно поддерживает Украину. Об этом Кулеба заявил в интервью изданию "Укринформ".

По его словам, Байден искренне стремится к победе Украины над российской агрессией. Также министр заявил, что президент США безоговорочно поддерживает нашу страну, в свою очередь Киев благодарен ему за все, что он сделал для нашего государства.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что без Украины невозможно представить безопасность евроатлантического сообщества. Поэтому членство нашей страны в НАТО это лишь вопрос времни.

"Что касается членства Украины в НАТО – я убежден, что это историческая данность. Украина будет в Альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска просто невозможно. Нравится это кому-то или нет, такова реальность", – сказал министр.

Кулеба добавил, что сейчас Украина максимально готовится к историческому моменту. Когда он придет, вступление Украины в НАТО должно занять считанные недели, а не месяцы или годы.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит мощную поддержку. Это будет способствовать евроатлантической интеграции нашего государства.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас есть две страны, которые скептически настроены по поводу перспектив членства Украины в НАТО. По его словам, эти государства боятся некой эскалации со стороны России.

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