'Это история успеха': американский генерал признался, что сначала сомневался в способности украинцев применять Patriot. Видео

Военные НАТО были шокированы тем, как быстро украинцы освоили сложную работу с полными комплексами американской противовоздушной обороны Patriot. И теперь, как утверждает командующий НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, не украинцы у американцев, а наоборот, американцы учатся у украинцев работе с этим ПВО.

Причем изначально американский генерал сомневался в способности украинцев использовать Patriot. Именно так Кристофер Каволи свидетельствовал на закрытых слушаниях в Сенате США, отмечает обозреватель по вопросам безопасности The Insider Колби Бадхвар.

История успеха

Командующий EUCOM генерал Каволи буквально в восторге от украинцев.

"Это, по моему мнению, история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался (что украинцы быстро овладеют Patriot), потому что это очень сложная система. Мы очень, очень долго тренируем наших ребят, чтобы они могли управлять такими системами. А украинцы научили своих и ухватились за это как рыба за воду. И на самом деле это мы уже учимся у украинцев", – сказал он сенаторам США.

Кристофер Каволи подчеркнул: украинские операторы Patriot сейчас имеют самый большой боевой опыт в мире, потому что они "годами выживали против врага, который активно охотился на них", и "успешно отражали целенаправленные попытки уничтожить их батареи".

Кто такой Каволи

Кристофер Джерард Каволи – глава Европейского командования Вооруженных Сил США EUCOM и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Это не военный чиновник, а боевой офицер американской армии, он бывший командующий армии США в Европе и Африке. Каволи был на войне в Афганистане, где командовал бригадами 1-й бронетанковой дивизии и 25-й пехотной дивизии США.

О чем речь

За время полномасштабной войны в Украине именно комплексы Patriot эффективно уничтожали почти все известные воздушные цели противника, среди которых сверхзвуковые Су-34, стратегические крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Украинцам до сих пор не хватает батарей ПВО Patriot, чтобы перекрыть небо над всеми городами страны. Но еще больше пока не хватает боеприпасов для этой ПВО.

Ракеты для комплексов Patriot делятся на три основных вида: RAS-2 – с осколочно-фугасными боеголовками для поражения самолетов и крылатых ракет на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км; PAC-3 CRI – высокоманевренные ракеты-перехватчики, эффективные против гиперзвуковых аэробаллистических целей на высоте до 20 км и расстоянии до 40 км; PAC-3 MSE – новейшие ракеты-перехватчики с улучшенной динамикой и маневровыми возможностями, способные поражать баллистические цели на высоте до 24 км и расстоянии до 60 км.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президентУкраины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока украинские дроны-перехватчики в обмен на ракеты PAC-3 для систем Patriot.

