"Это марафон, а не спринт": в Пентагоне высказались по поводу контрнаступления ВСУ и указали на ключевой фактор. Карта

В Министерстве обороны США подчеркнули, что контрнаступление Украины – это марафон, а не спринт. Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что "бой по своей природе очень динамичен, он очень изменчив и непредсказуем".

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"В целом мы продолжаем видеть бои по всей передовой линии войск, при этом украинцы совершают определенное движение вперед", – сказал генерал на брифинге 22 августа, общаясь с журналистами. Заявлениями Райдера поделилась пресс-служба МО США на официальном сайте.

Он сказал, что детальную информацию о ходе операции могут предоставить только украинцы. Внимание Вашингтона сосредоточено на том, чтобы продолжать тесное сотрудничество с Киевом и странами-союзниками, чтобы гарантировать, что у ВСУ есть все необходимое для продолжения защиты страны и возвращения суверенной территории.

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая и трудная операция и тяжелая борьба для них", – отметил Райдер.

Он подчеркнул, что Штаты будут поддерживать Украину, потому что, если Украина не добьется успеха, последствия выйдут за рамки страны. "Это будет иметь последствия для Европы и мира", – сказал генерал.

Он подчеркнул, что любой бой может быть непредсказуемым. "Так что я не собираюсь подводить итоги в середине их боя. Опять же, это было бы неуместно. Что мы собираемся сделать, так это продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется", – заявил Райдер.

Как писал OBOZREVATEL, в Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что наши воины продолжают контрнаступательные действия на южном направлении и добились успеха в районе Новопрокоповки.

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