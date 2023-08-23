ВСУ добились успехов в направлении Новопрокопки и закрепляются на новых рубежах – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на южном направлении фронта. Так, защитникам удалось добиться успеха в районе Новопрокоповки.

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Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center. Так, Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Мелитопольском направлении.

В настоящее время украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах вблизи Новопрокопки. Силы обороны ведут артиллерийские обстрелы по позициям противника и осуществляют меры по противодействию артиллерийской активности противника.

Напомним, что за прошедшие сутки, 22 августа, Силы обороны Украины продолжали наступать в районе Роботиного на западе Запорожской области. Соответственно, наблюдаются признаки того, что русские войска, вероятно, имеют ограниченное присутствие в населенном пункте. Наступление Украины в этом районе приближает украинские силы к началу операций против второй линии обороны оккупантов, которая может быть относительно слабее первой.

Ранее в АТЕШ сообщили, что Силы обороны Украины несколькими обстрелами вынудили 177 полк морской пехоты России покинуть позиции у села Вербовое в Запорожье. Россияне уже возбудили уголовное дело из-за дезертирства оккупантов.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал, что Силы обороны Украины преуспели в районе Роботиного в Запорожской области. Наши защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении фронта.

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