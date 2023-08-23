Приближает к началу операций против второй линии обороны: в ISW оценили значение успехов Сил обороны в районе Роботиного

За прошедшие сутки, 22 августа, Силы обороны Украины продолжали наступать в районе Роботиного на западе Запорожской области. Соответственно, наблюдаются признаки того, что российские войска, вероятно, имеют ограниченное присутствие в населенном пункте.

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Более того, наступление Украины в этом районе приближает украинские силы к началу операций против второй линии обороны оккупантов, которая может быть относительно слабее первой. Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на геолоцированных кадрах, опубликованных 21 и 22 августа, видно, что украинские войска продвинулись в юго-восточной части населенного пункта и к востоку от него в районе Новопокровки (13 км юго-восточнее Орехова). Информацию о заходе в Роботино, прорыве многоэшелонированной российской обороны и эвакуации местных жителей подтвердили накануне также в 47-й ОМБр и министерстве обороны Украины.

"Эвакуация и присутствие украинских журналистов позволяют предположить, что районы Роботиного могут быть относительно безопасными из-за уменьшения позиций России в самом поселке и прилегающей территории", – считают аналитики.

"Большинство российских военных блогеров продолжают признавать, что украинские силы удерживают позиции на большей части северной части Роботиного и что российские силы, вероятно, сейчас контролируют большинство позиций в южных окрестностях населенного пункта", – добавили в ISW.

Также аналитики пришли к выводу, что оккупанты на Запорожье испытывают нехватку российских оперативных резервов, в связи с чем вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена, чем первая, которую удалось прорвать украинским силам в Роботино.

"Однако российские соединения и части, занимающие второстепенные линии обороны, сейчас значительно неизвестны, и ISW дает такую оценку с низкой степенью достоверности", – отметили в сводке.

Напомним, 22 августа военнослужащие 47-й бригады Вооруженных сил Украины с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли. Бойцы поделились трогательными кадрами, на которых спасенные местные жители звонили родным и благодарили наших защитников.

"Продолжаются бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах. Верьте в ВСУ! Верьте в бойцов 47 отдельной механизированной бригады!" – отметили в 47 ОМБр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание The New York Times сообщило, что американские стратеги считают слишком рассредоточенным положение украинских войск на фронте. По их мнению, наши защитники должны сосредоточиться на главном фронте контрнаступления на юге и переключиться на основную цель наступательной операции – перерезать российские линии поставок через сухопутный коридор между РФ и оккупированным Крымом;

– в АТЕШ сообщили, что Силы обороны Украины несколькими небольшими обстрелами заставили 177 полк морской пехоты России покинуть позиции у села Вербовое в Запорожье. Россияне уже возбудили уголовное дело из-за дезертирства оккупантов.

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