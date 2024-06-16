'Это наше общее видение мира в Украине': президент Швейцарии прокомментировала итоговое коммюнике Саммита

Президент Швейцарии Виола Амгерд заявила, что коммюнике, которое подписали страны-участники Глобального саммита мира в Бюргенштоке, является их общим видением путей достижения мира в Украине. Документ определяет четкие рамки для трех сфер, в которых должны проходить дальнейшие дискуссии.

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Швейцарский лидер рассказала о коммюнике во время пресс-конференции по итогам саммита, трансляцию которой вели на YouTube-канале Офиса президента Украины. Она подчеркнула, что документ определяет конкретные цели, к которым будут стремиться все подписавшиеся страны.

"Это наше общее видение того, как мы хотим достичь мира в Украине, это конкретные цели, которые мы поставили перед собой и к которым мы все будем стремиться", – подчеркнула швейцарский лидер.

"Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, надежным, контролируемым и экологически совместимым. Во-вторых, недопустимы нападения на торговые суда в портах и на всем пути следования, а также на порты и на гражданскую портовую инфраструктуру", – проинформировала Амгерд.

"В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены в рамках полного обмена пленными. Все депортированные и незаконно похищенные украинские дети и все остальные незаконно задержанные украинские гражданские лица должны быть возвращены в Украину ", – добавила президент Швейцарии.

Совместное коммюнике поддержало 80 стран и четыре организации, среди которых Совет Европы, Европейская комиссия, Европейский совет и Европейский парламент. Не подписали документы такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Окончательный документ был обнародован на сайте президента Украины. OBOZ.UA вел текстовую трансляцию двухдневного саммита.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 июня президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги двухдневного Саммита мира в Швейцарии. Он назвал событие, собравшее 101 страну и организацию, успешным – несмотря на противодействие России.

– Зеленский показал на Саммите мира в Швейцарии коалицию из десятков стран, поддерживающих "Формулу мира". Глава государства выразил благодарность каждому, кто работал для того, чтобы собрать этот саммит.

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