Россия может летом осуществить новое наступление на Украину, которое, по мнению экспертов, "обречено на провал". Москва усугубляет атаки, накапливает резервы и намерена захватить больше территорий для подписания соглашения о прекращении огня.

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Однако армия диктатора Владимира Путина продолжает страдать от ряда проблем, включая нетрудоспособность и некомпетентность. Об этом пишет The Telegraph.

Российские силы, как предупреждают наблюдатели, заканчиваются танками и бронетехникой, и они не смогут извлечь выгоду из каких-либо незначительных успехов, которых могут достичь.

Кроме того, из-за способности Украины наносить удары с помощью беспилотников, маловероятно, что Россия сможет разместить достаточное количество войск на позиции для достижения прорыва.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что пока любое наступление России на линии фронта невозможно. "У России нет больших военных побед на линии фронта, поэтому они хотят создать впечатление, что есть огромные движения и преимущества. Мы не видим этого на местах", – сказал он.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский и представители G7 предупредили, что Россия готовится к новому нападению на Сумскую и Харьковскую области. Будь они захвачены, это могло бы дать Путину преимущество за столом переговоров во время предстоящих переговоров.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, наступление "уже началось". Он отметил, что за последние недели количество российских атак удвоилось. Однако заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди заявил, что увеличение количества атак вряд ли приведет к каким-либо значительным достижениям.

"То, что мы видим, это лишь всплеск темпа штурма... Это очень малый масштаб", — сказал он. "Они могут пробить дыру в украинской линии, но они не в состоянии пробить эту дыру и добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва".

Эксперты считают, что наибольший шанс России на прорыв может оказаться в Сумской области, поскольку украинские войска отступают в этот район после скорейшего российского наступления в соседней Курской области.

Украинский военный, воевавший под Курском, рассказал The Telegraph, что войска отступали по узкому коридору ночью группами по три-четыре одновременно, залив там много оборудования.

Харди сказал, что российские операции очень ограничены по масштабу, а нападения совершают небольшие штурмовые группы. По его словам, атаки на уровне роты численностью около 100 солдат случаются редко.

Несмотря на небольшой масштаб, эти атаки все еще в основном проводятся пехотой без поддержки техники из-за недостатка. По оценкам экспертов, только за прошлый год Россия потеряла 3000 танков и 9000 единиц бронетехники, а также было уничтожено не менее 13 000 артиллерийских систем.

"Если посмотреть на то, что осталось на складах, особенно то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся достаточно низкими", – сказал Харди. "Я ожидаю, что до конца этого года им будет очень тяжело тянуть больше, если не это, то они будут полностью истощены".

В свою очередь Жмайло указал на ключевое преимущество России перед Украиной – это большее количество военных. На прошлой неделе Путин распорядился призвать на службу в армию еще 160 тысяч россиян. Однако, по словам Гарди, эти войска не проходят много учения, которое длится максимум месяц, а иногда и несколько дней.

"Это сознательный выбор, который Россия делает, чтобы продолжать давление на Украину, бросить эти войска в мясорубку, не тратя времени на восстановление качества сил, пока война продолжается", – отметил он.

Харди объяснил, что основное внимание Украины сосредоточено на том, чтобы предотвратить, чтобы слишком много российских солдат собралось в одной точке, что могло бы дать им достаточное преимущество для прорыва обороны.

В частности, умелое использование Киевом беспилотников усложняло Россию перемещение своих солдат или транспортных средств на линии фронта и вокруг нее.

"Украина расширяет свои лучшие подразделения беспилотников и, в общем-то, полагается на беспилотники и другие беспилотные системы, чтобы компенсировать недостатки в других сферах. Они хорошо приспособились к тому, как воюет Россия", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель президента США Дональда Трампа, генерал Кит Келлог заявил, что в рамках мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". По его прогнозу, западный контингент Коалиции желающих могут принять зоны контроля на западе страны, а российская армия – на оккупированном востоке. Между ними будут украинские силы и демилитаризированная зона.

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