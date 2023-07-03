'Это не мое': мобилизованные россияне бегут с фронта домой и скрываются от военкоматов. Перехват

Россияне все меньше хотят участвовать в военных действиях на территории Украины. Солдаты армии РФ сбегают с зоны боевых действий и прячутся от военкоматов.

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Об этом стало известно из телефонного разговора российского оккупанта и его жены. Беседа была перехвачена Генеральным управлением разведки Украины.

Женщина во время разговора рассказала, что российские СМИ распространяют информацию про якобы успешные действия оккупантов на востоке Украины. Однако, в реальности все обстоит иначе. Россияне массово отказываются воевать и скрываются от мобилизации, а военные бегут с фронта.

Она рассказала, что знакомый их семьи пришел в отпуск с фронта и решил больше не идти воевать, а стал прятаться и скрываться

"Это не мое", – говорит он.

Кроме того, жена россиянина рассказала, что "вагнеровцы" гибнут во время боевых действий.

"Куда бы они не выходили, ху*чат их (вагнеровцев. – Ред.)", – говорит она.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения ВС РФ продолжают нести безумные потери в Украине. Солдаты не желают участвовать в боевых действиях, ради сохранения жизней бойцов даже некоторые командиры отказываются выполнять приказы.

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