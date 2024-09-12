'Это не наша война': двое окупантов с белым флагом сдались в плен украинским пограничникам. Видео

Двое оккупантов с белым флагом сдались в плен украинским пограничникам из бригады "Месть". Они были штурмовиками 15-го гвардейского мотострелкового полка и находились на территории Украины около месяца.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы. Один из пленных родом из Макеевки Донецкой области.

Во время оккупации в 2014 году проживал в Крыму. Мужчина занимался строительством и после мошенничества с госзакупками в российском Минобороны получил выбор: либо 8 лет заключения, либо участие в войне.

Второй пленный был мобилизован в 2022 году во время проверки документов в поезде. Его отправили на учебу в Беларусь, откуда он скрылся и полтора года скрывался. Месяц назад его снова задержали и отправили на штурм украинских позиций.

Обоих пленных передали спецслужбам для пополнения обменного фонда.

Ранее сообщалось, что разведчики бригады "Рубеж" снова пополнили обменный фонд. В Стельмаховке на Луганщине они захватили в плен очередного российского оккупанта: он входил в малую штурмовую группу, которая пыталась атаковать украинские позиции.

В то же время россиян возвращения своих же находящихся в плену в Украине сограждан интересует мало. Вместо проведения обменов они все чаще теряют сдаваемых в плен украинских воинов. Накануне, 6 сентября, издание CNN обнародовало неизвестные ранее кадры расстрелов безоружных украинцев. В частности, журналисты показали тяжкое военное преступление россиян, совершенное на Покровском направлении на прошлой неделе.

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