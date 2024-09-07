Пытался атаковать позиции в Луганской области: нацгвардейцы взяли в плен российского оккупанта. Видео

Разведчики бригады "Рубеж" снова пополнили обменный фонд. В Стельмаховке на Луганщине они захватили в плен очередного российского оккупанта: он входил в малую штурмовую группу, которая пыталась атаковать украинские позиции.

Видео дня

Этому пленному россиянину повезло гораздо больше, чем другим российским штурмовикам, которые во время атаки были уничтожены. Видео с захватчиком показали на Facebook-странице бригады.

"На Луганском направлении разведчики Бригады "Рубеж" взяли в плен оккупанта. Благодаря мощной работе воинов 6-го батальона оперативного назначения наш обменный фонд пополнен российским солдатом из 243-го полка. Он был в составе малой штурмовой группы, безуспешно пытавшейся атаковать наши позиции – двух его собратьев ликвидировали наши операторы БпЛА и разведчики, он сам получил ранение, пытался убежать, но от справедливого суда не уйдешь!" – отметили в бригаде "Рубеж".

На опубликованном видео оккупант, назвавшийся "Городецким Виктором Александровичем", рассказал: его в населенном пункте Стельмаховка захватили в плен бойцы спецподразделения разведки 36 батальона бригады "Рубеж".

"Мне оказали медицинскую помощь, накормили, напоили. Спасибо бойцам разведки за спасенную жизнь. Обращаюсь к своему народу: не ведитесь на пропаганду! С поля боя не забирают даже тела погибших товарищей. Нас отправляют на верную смерть", – заявил россиянин.

И пусть это заявление может быть и не совсем искренним, ведь, судя по видео, обращение пленник читает с телефона – несомненным остается один факт: в отличие от товарищей этот оккупант жив и имеет шанс в будущем вернуться к своей семье.

Напомним, на днях обменный фонд удалось пополнить и на Купянском направлении: там аэроразведчики взяли в плен российского штурмовика.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только на Курщине украинские воины захватили в плен более 600 россиян, среди них – российские офицеры и кадыровцы. Глава государства назвал пополнение обменного фонда одной из главных целей курской операции, ведь Украина делает все возможное, чтобы вернуть из плена каждого украинца.

Зато россиян, судя по всему, возвращения своих же находящихся в плену в Украине сограждан интересует мало. Вместо проведения обменов они все чаще казнят сдавшихся в плен украинских воинов. Накануне, 6 сентября, издание CNN обнародовало неизвестные ранее кадры расстрелов безоружных украинцев. В частности, журналисты показали тяжкое военное преступление россиян, которое было совершено на Покровском направлении на прошлой неделе.

Авторы материала отмечают: количество казней пленных украинцев растет, поэтому все меньше оснований считать их случайностью – казни вероятнее всего происходят по приказам командиров и полностью поддерживаются российским командованием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!