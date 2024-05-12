Это не нуждается в помощи западных партнеров: Порошенко раскритиковал власть за отсутствие фортификаций в Харьковской области

Линия границы на Харьковщине, где сейчас проходят попытки россиян захватить территории, должна была быть укреплена фортификациями и минными заграждениями. Это не нуждается в помощи западных партнеров и является задачей властей.

Об этом сказал Петр Порошенко в интервью журналисту Питеру Залмаеву.

Он отметил, что с сентября прошлого года потребовал от власти начать активное строительство фортификаций, в том числе вдоль украинско-российской границы.

"Что плохо? Что у нас нет возможности перебросить туда много войск и мы должны были укрепить эту границу инженерными средствами. Инженерные средства экономят боеприпасы, экономят оружие, в первую очередь защищают территорию и спасают жизнь воинов. С сентября прошлого года я очень жестко задавал вопросы по началу строительства фортификационных сооружений. Еще раз подчеркиваю, я имею право об этом говорить, кому интересно – можете погуглить, нет, мы готовы сами предоставить информацию об уровне качества фортификационных сооружений, построенных по моему приказу в 2015 году", – напомнил Порошенко.

Это были и габионы, это были бетонные перекрытия, это были обустройство деревом, никаких открытых траншей, никаких просто выкопанных ям. На сегодняшний день это просто вредно. Там стояли так называемые "зубы дракона", организовано это было так, что, я даже помню цифру, что 3,5 млн стоил блок, который должен защищать соответствующее расстояние и на каждую область приходилось от 15 до 20 км фронта", – говорит Порошенко.

"Причем строили, а я был непосредственно на строительстве, в 1 км от русских войск, мы видели своими глазами русские войска. Кстати, те, кто срывал сроки, были уволены – как минимум заместитель главы администрации. Областные администрации должны были построить через три месяца. Те, кто перерасходовал средства, если там не было коррупционной составляющей, доплачивали за счет местного бюджета, потому что все финансировалось из бюджета государственного. И таким образом, были построены фортификационные сооружения", – рассказывает пятый Президент.

"Я готов показать вам фото, видео, какого качества эти фортификационные сооружения были построены. Это была и вторая линия, и третья линия обороны. Например, Тернопольская область строила в районе Золотого, были распределены все до Угледара. Именно благодаря фортификационным постройкам нам удалось удержать десять лет эту линию обороны. Десять лет, потому что наш успех в районе Марьинки, Авдеевки, тогда еще Водяного, Временного Яра это были качественно построенные фортификационные сооружения", – отмечает Порошенко.

"Вдобавок к этому мы посылали инженерные части, которые обеспечили сквозное минирование. И если бы враг через такую линию сооружений попытался наступать, он бы не прорвал эту линию и получил огромные потери", – отмечает Порошенко.

"Нас сейчас кормят обещаниями, что, слушайте, чего Порошенко бьет тревогу. Уже все там построено. И разворачивающаяся ситуация на российской границе в Харьковской области демонстрирует, что это ложь. Ситуация, которая была после штурма и взятия Авдеевки противником, было видно, что нашим войскам просто физически негде было зацепиться", – отмечает Порошенко.

Он отмечает: строительство фортификаций не нуждается в помощи западных партнеров, это задача органов власти.

"Я предложил парламенту создать еще в январе ВСК по фортификационным сооружениям. На каждом заседании парламента политическая сила "Европейской Солидарности" задает вопрос обязательно включить вопрос создания следственной комиссии. Разобраться. Это – конституционная функция парламента – контролировать действия исполнительной власти. И представить всем, у кого есть возможность принимать решение, на суд", – отмечает Порошенко. Он также сообщил, что за собственные средства купил около 50 единиц строительной техники и передает их в инженерные подразделения, чтобы ускорить строительство фортификаций.

"Мы добьемся этого, фортификационные сооружения мы должны построить. Мы должны обеспечить, чтобы за каждую попытку атаки враг платил кровью", – сказал Порошенко.