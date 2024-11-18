'Это не просто приложение': Умеров рассказал, сколько военных зарегистрировались в 'Армии+'

Приложение "Армия+" стало важным инструментом для цифровой трансформации Сил обороны. В настоящее время приложением пользуются сотни тысяч военнослужащих.

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Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров на брифинге в понедельник, 18 ноября. Он отметил, что "Армия+" – это не просто приложение, а полноценная цифровая экосистема, поддерживающая военных и облегчающая им жизнь.

"Армия+" охватывает аспекты военной жизни, сокращает все бюрократические процедуры, предоставляет современные инструменты эффективного управления развитием", - отметил Умеров.

Министр заявил, что в настоящее время приложением "Армия+" пользуется более 410 тысяч военных в 1400 разных воинских частях.

Это приложение позволяет военным в несколько кликов подать рапорт и получать резолюцию от командира в кратчайшие сроки.

"Армия+" позволяет проводить анализ потребностей военных, например, улучшение обеспечения и питания. Также было много дискуссионных вопросов перевода. Мы ввели эту функцию подачи запроса на смену места службы, которая позволяет минимизировать бюрократическую волокиту и ускоряет процесс", – отметил министр обороны.

Он добавил, что в приложении также доступны курсы по основам работы с БПЛА, которые планируют расширять, увеличивая учебный материал.

Как сообщал OBOZ.UA, также на брифинге 18 ноября Умеров рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине. Он подчеркнул, что сейчас приоритетом является защита страны, однако ведомство стремится усовершенствовать процесс мобилизации, чтобы уменьшить болезненные последствия для населения.