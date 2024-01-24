'Это не просто точка, а жирный крест': стало известно о прилете по оккупантам, которые хотели возвести железнодорожный мост под Волновахой

Утром 24 января украинские воины нанесли удар по району базирования инженерных подразделений армии РФ в районе Гранитного Донецкой области. Там захватчики сооружали железнодорожный мост, который должен обеспечить железнодорожное сообщение между оккупированными территориями Украины и Россией.

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Однако Силы обороны внесли в планы оккупантов собственные коррективы и поставили точку на этой незаконной недостройке. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Утро хороших новостей. Поселок Гранитный. Очередной удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов, окончательно разбивший надежду на железнодорожный мост. Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере 5 единицами инженерной техники. Все. Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год", – отметил Андрющенко.

Он также опубликовал фотографию с поднимающимся дымом над недостроенным мостом и российской техникой под Гранитным.

Андрющенко поблагодарил всех причастных к удару, в частности, украинских патриотов в оккупации, которые приложили усилия для уничтожения недостроенного моста. И намекнул на еще одну важную цель для Сил обороны.

"Теперь можно попросить "наказание небесное" на другой мост? И похоронить автомобильную логистику на Волновахе серьезно и надолго?" – написал советник городского головы Мариуполя.

Еще в начале ноября 2023 года оккупанты заявили о строительстве железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым. Россия хочет обеспечить сообщение РФ с оккупированным полуостровом, проложив альтернативный крымскому мосту маршрут через оккупированную материковую часть Украины.

Дорога, по замыслу оккупантов, должна проходить по югу Запорожской области, через Бердянск и Мариуполь.

В британской разведке также отметили, что Москва надеется, что эта железная дорога позволит ускорить логистику на Запорожское направление фронта.

Однако на пути реализации планов захватчики столкнулись с препятствиями в виде ударов ВСУ. Так, 7 января Силы обороны уже наносили удары по недостроенному мосту под Гранитным. Тогда его удалось уничтожить наполовину, сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт захватчиков.