'Это не война между США и Россией': Милли попросил Украину не использовать американское оружие на территории РФ

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в очередной раз призвал Украину не использовать американское оружие на территории государства-террориста России. По его словам, несмотря на то что Украина ведет войну на выживание, "это не война между США и Россией, между НАТО и Россией".

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Соответствующее заявление генерал сделал по итогам онлайн-встречи Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает "Укринформ". Он отметил, что в процессе предоставления помощи Украине были определены определенные условия.

"Правила, которые мы определили с украинцами: не использовать поставленные США вооружения для атак на географической территории России. Мы попросили украинцев", – подчеркнул Милли.

По его словам, США и страны Запада поддерживают Украину в противостоянии стране-агрессору, оказывают вооружение и консультативную помощь, готовят солдат, но это не прямой конфликт между Соединенными Штатами и Россией.

Также Милли отметил, что США не обладают достаточным объемом информации о событиях в Белгородской области России.

Напомним: ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России. Однако это обещание не касается Крыма, который является временно оккупированной территорией Украины.

"Украина не должна быть бесконечно жертвой. Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность. Поэтому нельзя требовать от Украины соблюдать определенные "красные линии", когда она защищает свои территории", – сказал Кулеба.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский заверил президента США Джо Байдена, что истребители F-16, которые мы хотим получить от партнеров, не будут использоваться для вторжения в воздушное пространство над Россией. Эти боевые борты нужны силам обороны только для контрнаступления на своей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны России заявили, что якобы на территории Белгородской области РФ бойцы российских добровольческих формирований в составе ВСУ применили американское оружие, в том числе бронированные машины HMMWV. В Пентагоне ответили, что скептически относятся к правдивости подобных сообщений.

Там отметили, что Штаты не одобряют удары по территории России, в частности, с использованием американского оружия, однако Украина имеет право самостоятельно решать, как вести войну с РФ.

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