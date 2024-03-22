'Это не волшебная палочка': Братчук объяснил, как присутствие F-16 изменит ситуацию на фронте. Видео

Истребители F-16 уже скоро будут в небе Украины. Об этом в последнее время неоднократно говорили партнеры нашей страны. И хотя конкретные даты до сих пор не названы, есть надежда, что эти самолеты начнут передавать Украине уже весной этого года.

F-16 "не волшебная палочка", которая сразу изменит ситуацию на фронте, рассказал OBOZ.UA спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Брачук. Однако, по его словам, "это будет тот инструмент, который поможет несколько выровнять ситуацию".

Военный напомнил российские бомбардировки Мариуполя, когда наши бойцы защищали город. "Здесь хочется снова вспомнить это волшебное слово F-16. Это то, что может повлиять на борьбу с бомбардировщиками РФ, прежде всего, для того, чтобы их отодвинуть подальше от линии фронта, для того чтобы сброс этих бомб меньше вредил нашим войскам ", – отметил Братчук.

Он признал, что сегодня, к сожалению, "авиационная компонента является тем элементом боевых действий, который приносит врагу пользу и позволяет продвигаться" на тех или иных направлениях. F-16 с украинскими пилотами наоборот начнет приносить пользу украинским защитникам.

И это должны понимать партнеры Украины, подчеркнул Братчук. Союзники должны выполнить свои обещания, чтобы Украина победила.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее западные партнеры обещали предоставить Украине истребители F-16 еще в конце 2023 года, однако сроки снабжения постоянно переносились. Сейчас речь идет уже о июле 2024 года. При этом украинская армия к середине текущего года может рассчитывать только на 6 самолетов из 45 обещанных.

Следует отметить, что спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер назвал "красные линии" в использовании Украиной истребителей F-16. Он отметил, что Запад считает, что эти самолеты могут использоваться только в пределах суверенной территории Украины для защиты своих границ.

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина до сих пор не получила обещанных истребителей F-16 исключительно из-за технических моментов. В то же время, она заверила, что самолеты, которые даст Дания, появятся в небе Украины еще до начала лета этого года.