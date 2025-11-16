Военный аналитик Майкл Кофман опубликовал очерк с очередного своего визита в Украину и рапортует о ситуации на фронте.

Там ничего нового, помимо еще одного, очередного свидетельства того, что сейчас позиции на фронте — это участки с 2–3 солдатами, с большими пробелами между ними (2–3 man positions with large gaps in between).

Большие пробелы, про которые говорит Кофман, — это километры фронта, напомню.

Не то чтобы мы об этом не знали — украинцы прекрасно об этом знают, — но свидетельство от очередного наблюдателя со стороны всегда хорошо в общую копилку.

По этим пустым километрам и просачиваются российские солдаты, порой даже группками по 1–2 человека.

Капля за каплей: всех не убьешь, кто-то да просочится, дальше идет накопление.

В итоге у вас может быть ситуация, когда как раз участок держат эти 2–3 украинских солдата, а за ними, уже в глубине, накопилось в три десятка русских солдат.

Это и есть те самые сообщения, когда говорят, что где-то "просочилось" 50 человек.

Это не все 50 одним махом просочились — это вот так, человеческими каплями, просочились и накопились по одному или по два.

Да, эти огромные пустые пространства украинцы стараются мониторить дронами, но, во-первых, никакая технология в принципе не может заменить человека: всегда что-то будет недоглядено или пропущено, плюс никто не отменяет фактор погоды — то есть туманы, дожди и т.д.

Во-вторых — снова вопрос массы: как современный танк-сарай уничтожается не 2–3 дронами, как раньше, а 30–50 (но ведь уничтожается), так и пустой пробел на километры фронта проходится не 2–3 солдатами, и не 20–30, и не сотней, а, скажем, тремя сотнями, которые инфильтрировались по капле.

Да, большая часть из этих условных трех сотен будет ликвидирована дронами, но некоторые десятки накопятся и закрепятся.

"Стена дронов", "непроходимый фронт", "абсолютно непреодолимая килл-зона" и т.д. — это миф, не имеющий ничего общего с реальностью.

Военная аксиома, которой обучают сопляков кадетов еще в учебке: линия обороны всегда будет прорвана — и никакие дроны ее не отменяют.

Вот пример реального участка ВСУ на лето 2022 года, про который знаю лично: 7 человек ТрО (читай — легкая пехота) на участке.

Слева от них через полтора километра укреп с 30 людьми (плюс-минус), справа — через 700–800 метров — 15 человек.

Цель тех семерых (почти полное отделение) была — наблюдение за рекой (плюс по своей инициативе они там еще и все берега заминировали в край).

И это был весьма второстепенный участок, не самый горячий.

За годы ситуация теперь такая, что на горячих участках просто нет людей — нет солдат, нет пехоты, но не потому, что у Украины закончились люди (как это раскручивает российское ИПСО), а потому что одну часть не призвали, а вторая дезертировала.

Речь про сотни тысяч человек — и это, на минуточку, речь только про мужчин.

Почему такая ситуация — не мне судить, но, как я уже много раз говорил, фронт не терпит пустоты: если где-то нет ваших солдат, то непременно туда придет солдат врага.

И никакие дроны и роботы не помогут — они увеличат цену для врага, но пока он готов платить, то есть разменивать своих людей на квадратные километры, — он продолжит двигаться.

Выход из этой ситуации — это мобилизация и борьба с дезертирством. Ситуация не уникальная: так множество раз в истории было (и даже хуже), и что делать в таких случаях — тоже известно.

Это не вопрос выбора — это вопрос выживания.