'Это нелегко, но возможно': евродепутат сказал, что нужно делать для победы Украины в войне с Россией

Поддержка, которую страны Европейского Союза и США оказывают Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России, недостаточна для ее победы над агрессором. Для того чтобы Украина получила преимущество в войне, ежегодно она должна получать не менее 100 миллиардов евро от союзников.

Такое мнение высказал литовский евродепутат Андрюс Кубилюс в интервью "Радио Свобода". По его словам, сделать это, вероятно, будет очень тяжело, впрочем, это возможно.

Кубилюс напомнил, что в 2023 году из 80 миллиардов евро, которые потратила Украина, 40 миллиардов были от Запада, а 40 – из собственного бюджета страны.

Депутат отметил, что Запад может рассмотреть возможность передать Украине замороженные активы страны-агрессора РФ, однако этот процесс идет очень сложно и долго.

"Конечно, мы можем рассмотреть возможность использовать российские замороженные активы, 300 миллиардов долларов, но пока, учитывая, как продолжаются дебаты по этому поводу в Европе между юристами, экспертами по международным финансам, я не вижу, что это могло бы быть сделано быстро", – сказал Кубилюс.

Как писал OBOZ.UA, ранее ЕС разработал специальный законопроект по направлению доходов Центрального банка РФ Украине. Предложение предполагает, что Украина станет получать средства с июля. Однако для его воплощения в жизнь необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза, а также Европарламента.

На саммите ЕС 21-22 марта Австрия выступила против идеи направить доходы от замороженных активов РФ на покупку оружия для Украины. Это ставит под сомнение утверждение соответствующего механизма, потому что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Против еще одна страна – Венгрия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!