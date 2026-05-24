'Это неприемлемо': в Киеве под удар РФ попал ЖК, где живет албанский дипломат: страна требует объяснений от РФ

Албания вызвала в Министерство иностранных дел посла России Алексея Зайцева из-за масштабной ракетно-пушечной атаки по Киеву. Во время атаки был поврежден жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине Эрнал Фило.

Об этом сообщил глава МИД Албании Ферит Ходжа. Тирана, по его словам, будет оставаться на стороне Киева, и призывает прекратить подобные атаки.

Что известно

Чиновник отметил, что Россия постоянно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома по всей Украине.

"На этот раз было попадание в жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине, что поставило его жизнь под серьезную угрозу. Это неприемлемо! Атака на гражданские районы или угроза для дипломатического персонала является серьезной эскалацией и еще одним ярким напоминанием о человеческой цене длительной агрессии России", – говорится в сообщении.

Ходжа призвал Россию немедленно прекратить эти атаки, прекратить боевые действия против Украины, полностью соблюдать международное право и вернуться к мирным переговорам.

"Албания и в дальнейшем будет твердо стоять бок о бок с Украиной и подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Виновных в этих атаках необходимо привлечь к ответственности", – пишет министр, и добавил, что такие атаки являются прямым подтверждением, что Россия не достигает своих целей на поле боя.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву. Осудил атаку и премьер-министр Канады Марк Карни.

Ранее сообщалось, что Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2026 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и пострадавшие. Известно также о погибшем.

