'Реально неадекваты': Зеленский после ночного удара РФ прошелся по Путину и призвал мир наказать Москву за 'Орешник'

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

По словам Зеленского, россияне атаковали объекты водоснабжения, десятки жилых домов и объекты социальной инфраструктуры. Об этом президент заявил в своем видеообращении в Telegram.

Последствия атаки

Зеленский в своем обращении рассказал, что в результате ночных массированных ударов пострадали не менее 83 человек, также есть погибшие. По словам президента, россияне применили около 90 ракет разных типов, из них много баллистики – 36. Также было задействовано 600 дронов.

Глава государства призвал партнеров не оставлять этот террор без последствий для России. Зеленский отметил, что "каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни".

"Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты", – заявил Зеленский.

Просьба давить на Москву

Также президент рассказал, что украинская власть делает все, чтобы установить мир и защитить людей, но важно, чтобы Украина была не наедине.

"Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других, чтобы этот старый орешник в Москве произнес слово "мир". Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине", – говорится в обращении Зеленского.

Ранее сообщалось, что Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

