'Это никогда не будет Россией': украинцы рассказали CNN, что такое оккупация и почему боятся мирных переговоров Трампа

Многие украинцы, живущие под российской оккупацией, продолжают верить, что Украина сможет восстановить контроль над своими территориями. Однако сейчас жизнь в таких регионах опасна и ужасна.

Видео дня

Об историях людей, переживших оккупацию РФ говорится в статье CNN. В частности, украинцы опасаются мирных переговоров президента США Дональда Трампа, поскольку существует большой риск навсегда стать частью России.

"Люди очень нервничают и очень боятся услышать о переговорах, и как наши города станут Россией, это самый большой страх. Но я вам могу сказать, что даже если это произойдет, сопротивление не прекратится", – рассказала женщина, являющаяся участницей женской группы сопротивления "Злая Мавка" и проживающая в одном из городов юго-востока Украины.

Она подчеркнула, что миллионы людей, которые сейчас проживают на ТОТ Украины, с ужасом смотрят новости, поступающие из Белого дома и других мест. Женщина рассказала, что многие украинцы продолжают жить в оккупации, надеясь, что когда-нибудь все закончится.

"Ты просто не можешь поверить, что зло может победить. Даже через три года люди не могут поверить, что это все. Они все еще верят, что оккупация закончится. Поэтому они все еще остаются здесь и не убегают", – пояснила участница движения сопротивления.

По ее словам, украинцам на ТОТ нужно следить за своими телефонами, за вещами, которые есть в квартире, потому что если оккупантам что-то не понравится, человека могут посадить за решетку.

"Вас могут арестовать за что угодно. Вы должны волноваться обо всем. Вы должны проверить свой телефон, вы должны проверить, что у вас есть в квартире, вы должны скрывать многое, вы не можете говорить то, что вы думаете, и вы не можете никому доверять", – сказала она.

22-летний гражданин Украины Степан, который недавно смог бежать с временно оккупированной территории на юге Украины в Херсон, лично пережил жестокость оккупационных сил. Летом 2022 года российские военные задержали его вместе с родителями. Степана удерживали в течение двух недель, подвергая избиениям и пыткам электрическим током. Его родители удерживали еще несколько месяцев.

Никакого официального обвинения семье так и не выдвинули, причины задержания не объяснили – они не имели судимостей и не были подозреваемыми ни в одном преступлении. После освобождения Степана принудительно переместили на левый берег Днепра, который находится под контролем РФ. Его матери Ольге удалось бежать на подконтрольную Украине территорию весной 2023 года.

"Я очень боялся. Каждый раз, когда я выходил на улицу, я оглядывался вокруг, чтобы увидеть, они ли там, чтобы меня снова забрать или сделать что-то со мной. Я бы не выходил из дома, если бы мне не пришлось. Так было каждый день", – рассказал парень.

Степану повезло – ему удалось сбежать и в прошлом месяце воссоединиться с семьей.

Парень и участница группы сопротивления "Злая Мавка" отметили, что даже малейшее подозрение на украинскую позицию может иметь опасные последствия для людей, живущих в оккупации.

"Моих друзей и знакомых часто забирали из-за того, что они не хотели получать российский паспорт или за то, что не записались на военный учет. Их забирали и через неделю привозили с поломанными руками и ногами, иногда головами. Было много, речь идет о десятках людей", – рассказал Степан.

По словам женщины, россияне пытаются стереть все украинское с оккупированных территорий, в то же время неравнодушные люди продолжают выступать против РФ.

"Мы распространяем украинские стихи и произведения украинских авторов, и (отмечаем) украинские праздники, традиционные, чтобы просто напомнить всем, что это не Россия, и никогда не было и не будет", – сказала она.

Москва фактически заставила значительное количество украинцев на оккупированных территориях оформить российские паспорта, поскольку без них нормальная жизнь стала почти невозможной и чрезвычайно рискованной. Лица без российских документов ежедневно подвергаются опасности ареста или принудительной депортации в РФ. Они лишены права на легальный труд, не имеют доступа к базовой медицинской помощи, пенсионным выплатам и не могут владеть недвижимостью.

"Без (российского паспорта) даже скорую нельзя вызвать. Если у вас нет российского паспорта, скорая не приедет... И потом большая проблема для мужчин, которые (были вынуждены получить) российские паспорта, их сейчас пытаются мобилизовать в российскую армию. Они хотят заставить их воевать против собственного народа", – заявила женщина.

По ее словам, для многих почти невозможно выехать на подконтрольную Украине территорию, поскольку это слишком опасно и дорого.

"Теоретически уехать можно, но нужно пройти фильтрацию...Они там все проверяют, поэтому... скажем, есть женщина, мужчина которой был военным в 2014 году, и если они узнают, у нее будет огромная проблема, поэтому для нее безопаснее не пытаться. Но это может быть что угодно, как комментарий в соцсетях, что-то в вашем телефоне, что-то в вашем телефоне, вас могут просто арестовать и депортировать в Россию", – сказала она.

В статье отмечается, что тысячи украинских граждан стали жертвами незаконных задержаний и были насильственно увезены в Россию. Были случаи, когда людей забирали на так называемых фильтрационных пунктах, а затем транспортировали на объекты, расположенные в тысячах километров от Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на опасность, более 40 тысяч детей, проживающих на временно оккупированных территориях (ТОТ), продолжают обучение в украинских школах. В то же время в 2024 году около 12 тысяч учащихся поступили в заведения высшего образования на территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!