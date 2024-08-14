'Это новая реальность': военный аналитик рассказал, сколько времени может занять операция ВСУ на Курщине

Начав операцию в Курской области РФ, украинская армия смогла перехватить инициативу на поле боя. И такая ситуация, скорее всего, сохранится на длительное время.

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При условии, что украинскому военному командованию удастся реализовать замыслы как на Курщине, так и на некоторых других направлениях, до конца года ситуация для обороняющейся от российской агрессии Украины может значительно улучшиться. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По словам эксперта, украинской армии после начала операции в Курской области удалось перехватить инициативу на поле боя. Эту операцию Самусь назвал "новым этапом войны" и спрогнозировал, что продлится он довольно долго.

А вот от громких заявлений о том, что в обозримой перспективе последние действия Сил обороны могут привести Украину к победе, он воздержался.

"Дело в том, что это один из этапов. Да, это новый этап, это новая реальность, инициативой обладают Вооруженные силы Украины. Но все будет зависеть от того, как каждая из сторон будет выполнять свои задачи. Если руководству Украины удастся реализовать все свои планы – подчеркиваю, все, а не только относительно Курской области, я не буду уточнять, где именно, – тогда будут созданы условия для улучшения наших позиций до конца года. Если нет, то нет", – отметил Самусь.

Он убежден, что у Украины сейчас есть все шансы для улучшения ситуации, однако о победе пока говорить слишком рано.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 14 августа Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34 на Курщине. Очередной российский истребитель-бомбардировщик сбили во время выполнения боевой задачи воины зенитных ракетных войск Вооруженных сил Украины.