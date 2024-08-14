Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34 на Курщине

Российская авиация продолжает нести потери, отныне – еще и на российской территории. В Курской области украинские воины уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Поражение произвели воины зенитных ракетных войск ВСУ в ночь на 14 августа. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно", – заверили в Генштабе.

Советский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34, разработанный в ГКБ Сухого, сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км.

Самолет имеет практически неограниченную дальность полета при использовании дозаправки в воздухе. Без него и без применения дополнительных подвесных топливных баков он пролетает более 4000 км.

С 2023 года российские Су-34 начали активно запускать крылатые бомбы УМПК, что явилось серьезной угрозой для украинских войск. При этом практически до конца прошлого года, при российском господстве в воздухе, они оставались почти неуязвимыми для украинской противовоздушной обороны, пока в конце декабря 2023 года на южном направлении фронта в течение одного дня не было уничтожено сразу три Су-34. Их поражение приписывают украинским ЗРК Patriot.

Стоимость одного Су-34 составляет около 50 млн. долларов. Украинцы уничтожили их за время полномасштабного вторжения РФ не менее полусотни.

Напомним, ранее РФ пожаловалась в ООН, что Украина заехала танками в Курскую область. Это произошло во время созванного государством-агрессором из-за ситуации в этом российском регионе неформального заседания Совбеза ООН, оно состоялось вечером 13 августа.

В частности, в своем выступлении первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выдал, что Украина якобы отвергла поступившее в июне "щедрое предложение" Москвы, "вторглась" на территорию России и "впоследствии пожалеет об этом". Также Полянский начал критиковать и угрожать уже всему Западу, который поддерживает Украину в ее борьбе с оккупантами и пожаловался на "немецкие танки" на российской земле.

На его выступление ответил представитель Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что российские оккупанты совершают зверства в Украине и мир все это видит. Также представитель США при ООН добавил, что Кремль должен остановить войну против Украины и прекратить использовать Совет безопасности, чтобы скрыть правду.