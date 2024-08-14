РФ пожаловалась в ООН, что Украина заехала танками в Курскую область: США поставили оккупантов на место

Страна-агрессор Россия во вторник, 13 августа, созвала неформальное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Курской области. Во время него представитель РФ пожаловался на действия Украины и обвинил ее в эскалации.

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Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он выдал, что Украина якобы отбросила "щедрое предложение" Москвы, которое поступило в июне.

"Режим Зеленского выбрал эскалацию и войну, совершив выпад в отношении Курской области. Это шаг, о котором Украина позже пожалеет", – угрожал российский дипломат.

Дальше он принялся критиковать и угрожать уже всему Западу, который поддерживает Украину в ее борьбе против оккупантов. Полянский выдал, что в его (цивилизованного мира – Ред.) "искаженной картине мира Украина – это хорошо, а Россия – это плохо, несмотря на реальную картину".

"Факт в том, что Россия пришла закончить войну, которую начала Украина", – заявил он, вторя пропаганде Кремля.

После этого он пожаловался, что украинские войска заехали танками в Курскую область, и призывал Запад "встать на правильную сторону", вспоминая Вторую мировую.

"Вы помните, чем все закончилось. И конец будет не менее бесславным для украинских нацистов сегодня. И вам решать, будете вы и дальше на их стороне, и вместе утонете в этом бесчестии и позоре, либо в конечно итоге вы встанете на правильную сторону истории. Выбор за вами, и не говорите потом, что мы вас не предупреждали", – разразился угрозами россиянин.

На его речь ответил представитель Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что российские оккупанты совершают зверства в Украине и мир все это видит.

"Вы понесете за это ответственность, история всех рассудит. Россия пытается очернить Украину, мы все знаем правду", – подчеркнул представитель США при ООН.

Он добавил, что Кремль должен остановить войну против Украины и прекратить использовать Совет безопасности, чтобы скрыть правду.

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выразил полную поддержку украинской операции в Курской области. По его словам, Курское наступление демонстрирует силу и решительность украинских военных.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проводимое Украиной наступление в Курской области является оборонительными действиями. Поведение российских захватчиков в Украине имеет все признаки геноцида. Следовательно, Украина имеет полное право "результативно парализовать Россию" на ее территории.

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