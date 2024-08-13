Туск об операции в Курской области: Украина обороняется

Премьер-министр Польши Дональд Туск 13 августа заявил, что проводимое Украиной наступление в Курской области является оборонительными действиями. Поведение российских захватчиков в Украине имеет все признаки геноцида. Следовательно, Украина имеет полное право "результативно парализовать Россию" на ее территории.

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Так Туск ответил на вопрос, не беспокоит ли Польшу как члена НАТО, что вооружение, отправляемое в Украину для обороны, используется на территории России для наступления. По его словам, "с такими формулировками надо быть очень осторожными", то есть речь идет именно об обороне, а не нападении.

"Действия Украины являются оборонными. То, что совершают российские войска и российская авиация на территории Украины, носит все признаки геноцида и бесчеловечных преступлений. Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", – заявил он.

Туск сказал, что его не удивило "такое нестандартное и для кого-то неожиданное изменение ситуации на фронте", одновременно с этим он заверил, что наступление ВСУ в Курской области, по крайней мере, с ним украинской стороной не обсуждалось. Однако позиция Польши по поводу войны в Украине, даже учитывая последние события, не изменилась.

"Конечно, нет речи о консультациях, чтобы кто-то в Киеве со мной договаривался, в какой день и куда кому двинуться. Но мы поддерживаем Украину в войне, которая является оборонной войной", – сказал он.

Более того, наступление Украины идет в пользу Польши и Европы, заверил политик.

"Наибольший риск состоит в том, что Украина проиграет войну, а Россия выиграет. Это риск, который напрямую повлияет на Польшу и, я считаю, на всю Европу. Поэтому любые действия Украины, которые предотвращают этот сценарий, являются также действиями на пользу нашей безопасности", – подчеркнул Туск.

В то же время, он заверил, что условия тех или иных партнеров Украины не использовать их оружие для ударов вглубь страны-агрессора выполняются.

"Украина хорошо знает, какое оружие, полученное от западных союзников, для какой деятельности предназначено. У меня не впечатление, а уверенность, что никакого злоупотребления доверием – нашим польским, американским, европейским – со стороны Украины нет", – отметил премьер Польши .

Как сообщал OBOZ.UA, такую ​​же позицию занимает ЕС в целом. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил полную поддержку украинской операции в Курской области.

Накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем, в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Российский же диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что в Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПИ проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.