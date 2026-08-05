"Это о многом говорит": Плетенчук объяснил, почему Россия запускает "Калибры" из гавани, а не из открытого моря

В последнее время российские захватчики осуществляют запуски крылатых ракет типа "Калибр" с ракетоносцев исключительно из гавани. Выход в море оккупанты считают слишком рискованным.

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"Калибры" для Украины и раньше не представляли проблемы, а отныне эффективность их применения стала еще меньше. Об этом в эфире украинских телеканалов рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Много о чем говорит

По словам представителя ВМС ВСУ, новая "тактика" оккупантов "о многом говорит".

"На самом деле это скорее вопрос безопасности, касающийся самих исполнителей. В принципе, этот случай показателен тем, что между безопасностью собственной гавани и выходами в море они выбирают первый вариант. То есть для них рискнуть внутри менее страшно, чем выйти в море, где риск гораздо выше. Это уже о многом говорит, если они решаются только на такие действия", – сказал он.

Дмитрий Плетенчук пояснил: если бы российские ракетоносители выходили на пусковые рубежи в центральной части Черного моря, время подлета ракет было бы меньше. Соответственно, у Украины было бы меньше времени на реагирование.

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Нагрузка на ПВО

"Что касается эффективности применения этих ракет, то они, как и раньше, остаются малоэффективными. Здесь всё по-прежнему. Единственное, чего они сейчас добиваются с помощью этих ракет, – это нагрузка на украинскую ПВО", – отметил Дмитрий Плетенчук.

Но и стрельба непосредственно из гавани также становится все более и более "рискованной" для оккупантов, рассказал представитель ВМС ВСУ. Речь идет об использовании морских дронов Magura, которые отныне представляют угрозу не только для целей в море, но и в гаванях, на берегу и даже в воздухе.

"Такую дронную технологию мы уже не первый день применяем в ВМС, и у нас уже есть успешные примеры", – сказал он.

О чем речь

По словам Плетенчука, первоочередные задачи операторов платформ Magura – это поражение радиолокационных станций захватчика, поскольку это "открывает путь к поражению уже других объектов".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники провели новую успешную операцию во временно оккупированном Крыму с применением вышеупомянутых морских платформ Magura, оснащенных FPV-дронами. В результате как раз были поражены два важных радиолокационных объекта российских захватчиков.

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