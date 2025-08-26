'Это очень часто подхватывают западные медиа': эксперт оценил, могут ли оккупанты пойти на прорыв на Запорожском направлении. Карта

Российские захватчики могут попытаться пойти на штурм на Запорожском направлении, чтобы заставить Вооруженные силы Украины оставаться там и не перебрасывать свои подразделения в другие районы. Однако враг не достигнет успехов, потому что Запорожье имеет достаточно прочное укрепление.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он отметил, что в регионе есть три оборонительные линии.

Запорожье имеет надежную защиту от врага

"Дело в том, что Запорожское направление и непосредственно город Запорожье является одним из самых укрепленных наших участков фронта. И наши волонтеры, и я лично, ездили по тем участкам, и там, к счастью, накопано. Там действительно есть три линии обороны, более капитальные бетонные сооружения. И если россияне где-то смогут прорваться там локально на тех или иных участках, то все равно пройтись там легко им не удастся", – отметил эксперт.

Он предположил, что ситуация может обостриться: ожидается подтягивание резервов и новые попытки штурмов, ведь россияне стремятся заставить Силы обороны удерживать значительные силы на Запорожском направлении и не перебрасывать войска в другие районы. В то же время Жмайло уверен, что враг не рискнет сосредоточить большие силы для масштабного прорыва.

Отдельно исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества обратил внимание на то, что разговоры о Запорожье возникают тогда, когда ВСУ имеет успехи на других участках фронта.

"Обратите внимание: когда у нас есть успехи, или тяжелые бои, – Покровское направление, Купянское направление, другие направления, – то сразу возникает тема Запорожья. По крайней мере за последние полтора года. Это очень часто подхватывают западные медиа, время от времени появляется в нашем информпространстве, ну и естественно, что российские паблики также это разносят", – отметил он.

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что оккупанты на Запорожском направлении проводят перегруппировку своих войск и таким образом готовятся к усилению штурмовых действий. По его словам, сейчас интенсивность российских атак несколько снизилась, однако враг начал осуществлять больше обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области и освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

