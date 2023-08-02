'Это очень-очень опасные надежды': Зеленский ответил Путину на попытку устроить мировой зерновой кризис. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную ночную атаку РФ на Украину, в результате которой была повреждена портовая инфраструктура и ангары с зерном. Он заявил, что страна-агрессор и ее лидер Владимир Путин таким образом пытаются устроить мировой зерновой кризис, но это "очень-очень опасные надежды".

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Об этом Зеленский сказал в среду, 2 августа, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что Москве не удастся извлечь из этого выгоду.

"Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы, и не только против нашего государства. Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился – ценовые кризисы им нужны, им нужны сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выторгует. Это очень-очень опасные надежды", – отметил гарант.

Он также добавил, что каждое попадание российских дронов и ракет по нашей инфраструктуре и зерну – это общая проблема всего мира, а не только Украины. Россия пытается уничтожить стабильность многих государств и миллионов людей, когда бьет по нашим портам.

По словам Зеленского, в эту ночь враг использовал для атаки на Украину 37 "шахедов". Часть из них удалось сбить, но не все – в Одесской области были попадания. Поэтому наша страна ведет переговоры с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин признал коммерческий интерес России в срыве зернового соглашения. "Цены на мировом рынке после выхода России из зернового соглашения подросли, мы получим больше", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 2 августа российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными дронами камикадзе Shahed. Целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что российские террористы в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру, зерно и в целом глобальную продовольственную безопасность.

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