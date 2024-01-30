'Это основа нашей свободы': Зеленский похвастался наращиванием производства дронов и боеприпасов. Видео

Украина наращивает производство дронов и боеприпасов. Одна из ключевых задач для ОПК сегодня – дальнобойные беспилотники.

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Об этом 30 января заявил президент Владимир Зеленский во время своего обращения к украинцам в 706-й день войны. Глава государства уделил внимание жестоким обстрелам, которые Россия постоянно наносит нашей стране.

Владимир Зеленский подчеркнул – Украине и всему миру нужна защита от агрессора. Наше государство работает над новой архитектурой безопасности.

Новая архитектура безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, находящимся с визитом в Киеве.

"Мы вместе работаем над новой архитектурой безопасности, которая нужна Украине, всей Европе, всей Евроатлантике. Господин Расмуссен со своим опытом генерального секретаря НАТО помог Украине с системой гарантий безопасности: ее философию и возможные рамки начали разрабатывать именно в возглавляемой Расмуссеном и Андреем Ермаком ", – рассказал Зеленский.

По словам президента, уже есть сообщество из 32 государств, которые присоединились к декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности. Первое двустороннее соглашение заключено с Великобританией.

Зеленский подчеркнул, что будут и новые соглашения, сейчас финализуют текст нескольких документов.

"Господин Расмуссен представил планы по созданию новой международной рабочей группы, которая будет заниматься вопросом евроатлантической интеграции Украины. Приближение полноправного вступления нашего государства в НАТО – это неизменный приоритет. Постепенно его реализуем", – сообщил украинский лидер государства.

Зеленский похвастался наращиванием производства дронов и боеприпасов

Президент провел совещание с Минстратегпромом. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин доложил о результатах работы по производству дронов и боеприпасов. Отдельно речь шла о производстве дальнобойных беспилотников – это одна из ключевых задач для оборонно-промышленного комплекса.

"Мы наращиваем производство. Очень важно: добавляем новые позиции, продолжается освоение новых образцов оружия. Отечественное производство дронов, снарядов, техники – это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны, именно сила есть основой свободы",– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех работников и работниц ОПК, которые своей работой "обеспечивают украинскую силу".

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Поблагодарил его за поддержку Украины, наших людей, нашей обороны. то, как важно, чтобы наши государства и все наши партнеры оставались и дальше принципиальными в отношениях в европейских и евроатлантических структурах – относительно нашего региона, восточного фланга Европы", – сказал президент.

Президент поблагодарил спасателей ГСЧС

Среди областей, которые часто терпят удары, Зеленский назвал Харьковщину, Донетчину, Херсонщину, Запорожскую область, города Никополь и Марганец, а также много пограничных общин, где очень сложная ситуация.

"Но каждый раз не забываем: в каждой общине, в каждом городе работают спасатели ГСЧС Украины, полицейские, наши врачи, волонтеры. Везде есть те, кто спасает жизнь. И я благодарю каждого и каждого, кто работает именно так – ради жизни", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский назвал количество ракет и дронов, которые Россия выпустила по Украине с начала года. По словам президента, только с начала 2024 года оккупанты запустили по нашей стране около 1 тысячи дронов и ракет.

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