'Это позор': пропагандиста Соловьева обвинили в хищении средств, собранных на обеспечение армии Путина. Фото

Одного из главных пропагандистов Кремля Владимира Соловьева обвинили в хищении средств, которые собирали россияне для своей армии на войну против Украины. В частности, во внимание попали багги, которые путинист предоставил от собственного фонда.

Выделенные авто оказались низкого качества и вообще непригодны к использованию на фронте. Соответствующий пост с претензиями обнародовал Z-блогер Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.

Техника непригодна для применения на фронте

По его словам, Соловьев обманывает россиян и присваивает сотни миллионов рублей на сборах для армии РФ.

"Вот багги от Соловьева и его фонда, которые он нам предоставил. Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на ЛБС не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут, ржавеют и без дела в тылу", – говорится в его сообщении.

Поздняков добавил, что машины не способны ездить на большой скорости и увязнут в первой же луже. Транспорт, по словам блогера, не может нормально разогнаться, поэтому сразу окажется под атакой FPV-дронов.

"Соловьев просто для отчета снял эффектное видео с этим хламом. Себестоимость этой х**ни тысяч 100. Зато каждый со сборов собирает по 100 млн", – подчеркнул Поздняков.

Напомним, ранее российский топ-пропагандист Соловьев призвал ВС РФ захватить украинский город Запорожье. Он подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что для этого, возможно, придется "положить" огромное количество его соотечественников: "хоть 200, хоть 300 тысяч человек".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно рупор Кремля разразился новыми угрозами в отношении Украины, заявляя, что он бы уже давно испытал ядерное оружие РФ ударом по Львову. Соловьев признался, что ему не жалко этот украинский город, поскольку там якобы "готовят нацистов".

