'Должен быть уничтожен': пропагандист Соловьев размечтался 'стереть Львов с лица земли' ядерным оружием. Видео

Рупор Кремля Владимир Соловьев разразился новыми угрозами в адрес Украины, заявив, что он бы уже давно испытал ядерное оружие РФ ударом по Львову. По словам пропагандиста, ему не жаль людей в этом украинском городе, поскольку там якобы живут "нацисты" и "сатанисты".

Циничное заявление Соловьев сделал в эфире своего шоу "Вечер с Соловьевым". В кругу традиционно приглашенных "экспертов" он заявил, что Львов нужно разбомбить, после чего РФ якобы может его "отстроить".

Детали

Соловьев выдал, что, будь он главой РФ, он бы уже испробовал ядерное оружие в войне против Украины. Целью, по его словам, стал бы Львов, котороего пропагандисту "не жалко".

"Я бы все-таки уже ядерное оружие-то привел в состояние готовности и провел испытания, например на Яворском полигоне. Его просто не жалко. Там же готовят укронацистов. Так что рассчитаем розу ветров, посмотрим когда, куда ветер дует..." – выдал пропагандист.

Когда один из эскпертов добавил, что на "на карте мира есть много мест, которые не жалко", Соловьев повторил, что "особенно не жалко" ему Львов.

Он заявил, что дал бы жителям города 24 часа на эвакуацию:

"Вот я считаю, что Львов должен быть стерт с лица земли. Потому что тот сатанизм, который устроил мэр Львова за эксгумацией трупов наших солдат, и фразы, мы их сейчас будем обменивать на украинских пленных, я считаю, что после этого, в принципе, все население Львова, у вас есть 24 часа, чтобы покинуть город".

По словам Соловьева, Львов – это якобы "Содом и Гамора", поэтому "просто он должен быть уничтожен".

Когда один из "экспертов" попытался несмело возразить, сказав, что Львов, мол, – "вообще, красивый город", пропагандист заявил:

"Не важно. Отстроим новый".

"Вы бы сначала Россию отстроили"

На угрозы Соловьева отреагировали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Там предложили пропагандисту сначала отстроить Россию, состояние инфраструктуры которой оставляет желать лучшего.

"Российский пропагандист Владимир Словйов хочет "стереть Львов с лица земли", а потом "отстроить новый". Вы бы сначала Россию отстроили – ту самую, где до сих пор разбитые дороги, дырявые крыши, туалеты на улице и нет горячей воды у половины сел", – говорится в сообщении ЦПД.

Что предшествовало

16 июля во Львове ликвидировали "холм славы" советского оккупационного периода и завершили эксгумацию захоронений.

Всего было обнаружено 355 останков солдат армии СССР, в частности агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина.

Останки Кузнецова дважды пытались похитить. Вернуть тело в РФ просили родственники спецагента.

Эксгумированные останки перезахоронят на Голосковском кладбище.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности обменять на пленных украинских воинов.

"Работы проводили по всем разрешениям, под наблюдением специалистов", – рассказал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке ISW, после реакции США в Кремле пытаются приуменьшить роль заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который регулярно угрожает Украине и Западу ядерным оружием. Однако факты указывают на то, что заявления Медведева являются частью согласованной стратегии Москвы.

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