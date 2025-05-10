'Это преимущество для Украины': Песков озвучил 'нюанс', который мешает объявить 30-дневное перемирие

В России назвали предпосылкой для рассмотрения Москвой возможности длительного прекращения огня на фронте прекращение военной поддержки Украины со стороны западных союзников. В противном случае тишина на поле боя, мол, станет "преимуществом" для нашего государства, которое "продолжит тотальную мобилизацию, обучение новых военнослужащих и переброску войск на передовую".

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью ABC News. Также он обвинил Киев в "неготовности к немедленным переговорам".

В России продолжают придумывать отговорки для того, чтобы не соглашаться на предложенное США 30-дневное прекращение огня, которое Вашингтон считает необходимой предпосылкой для начала подготовки к переговорам по завершению войны. На этот раз Путину захотелось увидеть "определенную динамику" на поле боя, прежде чем соглашаться на длительное прекращение огня. Москва настаивает на том, чтобы перед возможной "паузой" в боевых действиях западные союзники полностью прекратили поставки оружия Украине.

"В противном случае это (временное прекращение огня. – Ред.) будет преимуществом для Украины. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Украина использует этот период для обучения новых военнослужащих и для отдыха существующих. Так почему мы должны отдавать такое предпочтение Украине?" – сказал представитель Кремля.

Вполне ожидаемо Песков также попытался обелить Путина, который уже не первый месяц подряд "саботирует" предложение Трампа о прекращении огня. По его словам, это Украина "не готова к немедленным переговорам".

"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, достичь урегулирования мирным и дипломатическим путем. Но не имея под рукой мирных и демократических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", – заявил спикер российского диктатора.

Москва, по его словам, рассчитывает на Трампа, который сможет помочь "внести чуть больше гибкости и чуть больше политической воли" в позицию Киева. Не упустил он также возможности польстить президенту США, заявив, что Путин считает последнего "мудрым человеком, храбрым человеком" и якобы испытывает к нему глубокое уважение.

"Это не означает, что мы согласимся со всем. Мы и в дальнейшем будем иметь разногласия во мнениях по многим вещам. Это неизбежно", – добавил Песков.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что Кремль продолжает хвататься за российские мифы Второй мировой войны, чтобы оправдать агрессию против Украины. Россия выдает агрессивную захватническую войну против Украины за "продолжение подвига советских солдат". Аналитики убеждены: Кремль сравнивает вторжение в Украину с борьбой против нацистов, чтобы придать войне "сакральное" значение и оправдать жертвы.

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