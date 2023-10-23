"Это прежде всего политическое решение": эксперт объяснил, почему Германия не передает ракеты Taurus и какие сложности могут с ними быть в ВСУ

Берлин не готов передать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus в первую очередь из-за своей политической позиции. Кроме того, Воздушным силам ВС Украины придется модифицировать самолеты Су-24, чтобы они могли запускать указанные дальнобойные ракеты, и поработать над самим вооружением.

На этом этапе войны усиление противовоздушной обороны является более важной задачей, чем эта. Такое мнение в интервью OBOZ.UA выказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он заявил, что тема возможной отправки Taurus для ВСУ спорная для Германии, потому что там "сложная политическая ситуация".

"Предоставление дальнобойного оружия – это прежде всего политическое решение. К сожалению, у россиян есть определенная агентура [в ФРГ], определенные левацкие партии, очень мощные", – считает Жирохов.

Кроме того, Taurus "не адаптированы к носителям, которые мы имеем". "У нас есть единственный тип носителя – это бомбардировщики Су-24. Как я понимаю, они не могут нести Taurus без предварительной модификации", – отметил эксперт. Также нужно адаптировать современные ракеты к системе бортового вооружения Су-24.

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"Эти ракеты имеют несколько иную систему, чем Storm Shadow, которые используются с Су-24. Поэтому даже если сегодня нам дадут Taurus, потребуется определенное время, чтобы адаптировать их", – объяснил Жирохов.

Он считает, что сейчас более критична для Украины другая помощь, прежде всего – ПВО.

"Очевидно, что с началом холодного времени года наступление будет прекращено. Если активные боевые действия не будут полностью прекращены, их интенсивность будет снижена. А удары по нашей инфраструктуре, очевидно, будут возрастать", – предположил военный эксперт.

Он указал на необходимость наращивать противовоздушную оборону, иметь запасы ракет для установок, увеличивать количество систем обнаружения, РЭБ и так далее.

"Ведь очевидно, что будут удары и дронами Shahed, и ракетами, которые россияне накопили за лето. Следовательно, эта помощь на миллиард евро более релевантна, более нужна нам сейчас. Как я понимаю, там будут и пусковые установки Patriot, и ракеты к ним. Сейчас это даже важнее, чем Taurus", – высказал мнение Жирохов.

Дальность поражения у Taurus (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System/Kinetic Energy Penetrating Destroyer) – до 500 километров. Вес ракеты – 1400 килограмм, длина – 5 метров. Высота полета составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха.

Это немецкие авиационные дозвуковые крылатые ракеты "воздух – поверхность", предназначенные для высокоточных ударов.

Рыночная стоимость одной такой ракеты оценивается в около 1,2 миллиона долларов США.

Полный текст интервью нашего издания с военным экспертом Михаилом Жироховым можно найти по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно посол ФРГ в Украине Мартин Егер заявил, что немецкое правительство пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Украинскую сторону об этом решении проинформировали, отметил дипломат.

– Глава МО Германии Писториус ранее заявлял, что положительного решения по поводу передачи Taurus пока нет, поскольку нужно "тщательно взвешивать каждую поставку оружия" ВСУ.

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