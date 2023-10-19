Посол Германии: поставок ракет Taurus Украине не будет

Немецкое правительство пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Украинскую сторону об этом решении уже проинформировали.

Такое заявление сделал посол ФРГ в Украине Мартин Егер. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

"Пока не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем детально проинформировали. И сейчас это – все, что я могу сказать публично по этому поводу. повода", – сказал посол.

При этом он напомнил о подготовке нового пакета помощи для Украины от Германии на сумму более 1 млрд. долларов. Среди прочего в рамках новой помощи будут укреплены ПВО Украины.

"В него (пакета. – Ред.) войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США, – является ведущей страной, которая инвестирует в вашу ПВО", – заявил посол.

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В то же время глава партии Христианско-демократический союз Германии Фридрих Мерц упрекнул канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить Украине Taurus. По его словам, Шольц должен объяснить, почему он все еще выступает против "явно вопреки воле" входящих в коалицию фракций.

Кроме того, он подчеркнул необходимость послать "очень четкий сигнал" кремлевскому диктатору Владимиру Путину на следующем саммите ЕС о том, что он не дождется усталости Запада от поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, учитывая, что контрнаступление ВСУ продвигается не слишком быстрыми темпами, Великобритания и Франция давят на Германию с требованием передать Украине ракеты Taurus. Эти государства уже предоставили ВСУ оружие большой дальности.

Ранее глава минобороны Германии Писториус заявил, что правительство пока не приняло положительного решения по передаче Украине Taurus, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия". Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Taurus, поскольку опасается, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории России.

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