Почему миллиард евро лучше Taurus, а ATACMS серьезно напугали Россию: интервью с Жироховым

После передачи Украине первой партии ракет ATACMS все надеялись, что за США подобный шаг сделает и Германия – передадут ракеты Taurus. Однако в Берлине уже предупредили, что надеяться на это не стоит. В то же время там заверили, что сейчас готовится новый пакет помощи нашей стране на сумму в миллиард евро. По ряду объективных причин это лучше, ведь, как стало известно, ракеты Taurus нельзя использовать на фронте сразу – сначала их нужно адаптировать к украинским ракетоносителям. В то же время мощная финансовая помощь позволит существенно усилить защиту объектов инфраструктуры, крайне необходимой на период отопительного сезона, и в целом систему ПВО Украины.

Первые ATACMS, начавшие применяться украинской армией, стали неожиданностью для оккупационной российской армии. Там были вынуждены спешно перемещать свои стратегические военные объекты на расстояние не менее 300 километров, в том числе военные аэродромы. Предоставление этих ракет большей дальности в РФ уже прогнозируют и начинают готовиться к этому заранее. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Первый вопрос – относительно Авдеевки. Почему именно сейчас враг столь серьезно активизировался на этом участке фронта? Почему он применяет Су-25, а не артиллерию? Почему они готовы терять и эти штурмовики, и огромное количество личного состава, 900 солдат в сутки? Ради чего?

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– Это наступление под Авдеевкой имеет не военное, а политическое значение. Потому что до конца года нужно что-нибудь показать. Победа под Бахмутом – это не слишком победа, поэтому россияне активизировались на совершенно новом направлении, где боевые действия фактически продолжаются уже девять лет.

Потенциально это очень опасно для нас, потому что противник бросил сюда достаточно большие силы, продолжается наступление с двух направлений, с юга и севера. Там очень небольшие расстояния, всего 7-8 км между позициями. По военным меркам это очень мало.

В то же время этот участок фронта в течение полутора лет был относительно тихим, поэтому наши военные смогли там достаточно мощно укрепиться, построить фортификационные сооружения. К тому же там небольшое количество дорог, по которым можно наступать. Россияне поняли это только сейчас – все эти дороги прикрыты.

С военной точки зрения взятие Авдеевки ничего не даст, потому что дальше Авдеевки очень трудно наступать, там вторая и третья линия фронта. Они просто несколько улучшат свое тактическое положение, выровняют линию фронта и больше ничего.

Не хотелось бы этого, но явно повторяется история с Бахмутом, когда противник пытался наносить удары с флангов, а затем все же перешел к тактике мясных штурмов, к тактике уличных боев. Практически только за счет этого они смогли захватить Бахмут.

Почему не используют артиллерию? У них огромные проблемы с боекомплектом. На фоне того, что Россия начала выпрашивать, закупать боеприпасы в Северной Корее, в Иране. Не все хорошо с артиллерией еще и потому, что она стянута на Запорожье и другие участки фронта, но здесь, под Авдеевкой, ее минимальное количество. Тем более, что наступают в основном подразделения, которые были сформированы на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей. А у них с артиллерией всегда было не так хорошо, как у кадровых частей российской армии.

Конечно, сейчас наступает и кадровая армия, но они вынуждены использовать именно авиацию, Су-25. Кроме того, артиллерия имеет меньшую мощность. Су-25 несут 500-килограммовые бомбы. Артиллерийские снаряды калибра 122, 155 миллиметра не наносят такого ущерба, как нужно для наступления. Итак, проблема не только в том, что артиллерии мало, но и в том, что калибры артиллерии недостаточны, чтобы сломать нашу оборону на этом направлении.

– Но обратите внимание, какие потери враг несет в авиации. Было сообщение об уничтожении пяти Су-25, каждое из которых стоит около 11 миллионов долларов. Благодаря ракетам ATACMS мы видели успешные атаки на подконтрольные оккупантам аэродромы в Бердянске и Луганске. По информации британской разведки, могло быть уничтожено 9 вертолетов в Бердянске и пять в Луганске. Там считают, что такие потери могут повлиять на возможность России держать оборону и наступать на этом участке фронта. Кроме того, заменить эти летательные аппараты тоже будет сложно. Итак, об ATACMS. Первая партия была не слишком большой, а сами ракеты не слишком дальнобойными, всего 165 километров. Президент Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США Джозефом Байденом обсуждался вопрос поставок более дальнобойных ракет. По вашему мнению, каковы перспективы использования такого оружия в этом году?

– Любое дальнобойное оружие – это плюс. Имеющиеся у нас ATACMS не достают до аэродромов базирования авиации самолетов. А вертолеты – да. Но сейчас противник использует вертолеты в основном для санитарных, транспортных перевозок и очень ограниченно для ударов противотанковыми ракетами "Вихрь" и ЛМУР. Но это не оказывает большого влияния в стратегическом плане.

Если говорить о крымских аэродромах, где находятся и Су-25, и Су-34, Су-35, то применение дальнобойных ракет было бы очень мощным. Но пока, очевидно, россияне отведут свою армейскую авиацию от линии фронта дальше, за 300 километрах. Командные пункты и склады вооружения, думаю, уже массово переносят на такое же расстояние.

Если мы получим ATACMS на 300 км, россияне к этому уже будут готовы. Ведь россияне понимают: если нам дали первую модификацию, позже дадут и вторую. Сейчас они работают на опережение.

Почему не было заявлено официально о предоставлении Украине ATACMS? Чтобы был эффект неожиданности. Потому что, если бы россияне знали, что у нас появится или уже есть такое оружие, они бы просто перенесли эти аэродромы базирования дальше. Сейчас они знают, что такие ракеты у нас есть, и, возможно, будут более мощные. Потому сейчас они действуют. Но штабы, пункты базирования, которые должны быть вблизи фронта, невозможно перенести. Впрочем, стратегические цели они будут переносить.

Это для нас плюс, потому что благодаря лишним километрам, которые будут преодолевать самолеты, они станут более заметными, у нас будет больше времени на реакцию, приведение ПВО в боевое состояние, заблаговременное объявление воздушной тревоги и т.д. Но это не game changing, это не то, что кардинально изменит ситуацию на фронте.

– Когда мы узнали о том, что Украина получила ATACMS, мы считали, что теперь будет разморожена помощь Германии в плане ракет Taurus. В то же время посол Германии в Украине Мартин Егер подчеркнул, что этого не произойдет. Однако сейчас в этой стране готовится новый пакет помощи Украине на сумму миллиард евро. По вашему мнению, насколько для нас критичны Taurus? Можно ли сказать, что обмен Taurus на миллиард евро вполне равноценен?

– Германия не даст Taurus, потому что там очень сложная политическая ситуация. Предоставление дальнобойного оружия – это, прежде всего, политическое решение. К сожалению, у россиян есть определенная агентура, определенные левацкие партии, которые очень мощные.

Но эти ракеты не адаптированы к носителям, которые у нас есть. У нас есть единственный тип носителя – это бомбардировщики Су-24. Как я понимаю, они не могут нести Taurus без предварительной модификации. То есть, нужно адаптировать Taurus к системе бортового вооружения Су-24. Эти ракеты имеют несколько иную систему, чем Storm Shadow, которые используются с Су-24. Поэтому даже если сегодня нам дадут Taurus, потребуется определенное время, чтобы адаптировать их.

Другая помощь, прежде всего, ПВО, сейчас более критична. Очевидно, что с началом холодного времени года наступление будет прекращено. Если активные боевые действия не будут полностью прекращены, их интенсивность будет снижена. А удары по нашей инфраструктуре, очевидно, будут возрастать.

Поэтому сейчас для нас важнее ПВО, ракеты для нее и системы обнаружения самолетов, системы РЭБ и т.д. Ведь очевидно, что будут и удары дронами "Шахед", и ракетами, которые россияне накопили за лето. Следовательно, эта помощь на миллиард евро более релевантна, более нужна нам сейчас. Как я понимаю, там будут и пусковые установки Patriot, и ракеты к ним. Сейчас это даже важнее, чем Taurus.

– Этой ночью Путин побывал в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником генштаба российской армии Герасимовым. Как вы думаете, зачем это было сделано? Значит ли этот жест, что моральный дух оккупационного войска упал ниже плинтуса?

– Нет, это в большей степени означает, что Россия хочет перехватить инициативу у Украины в медийном плане. Потому что наше высшее военно-политическое руководство периодически бывает на фронте. Только что в Авдеевке побывал генерал Залужный, президент Украины Зеленский регулярно бывает на фронте, равно как и начальники Генерального штаба.

С российской стороны такого нет. Поэтому, несмотря на то, что российское общество находится в удрученном состоянии, возникают вопросы: а где же Путин, где наше руководство? Поэтому время от времени Путин должен демонстрировать, что он альфа-самец и тоже не боится появляться если не вблизи линии фронта, то километрах в трехстах – точно.