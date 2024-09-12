'Это просто неприемлемые вещи': Зеленский раскритиковал китайско-бразильскую инициативу по окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике китайско-бразильскую инициативу по завершению войны, поскольку это просто политические заявления, которые не обсуждались с Украиной. По его словам, эта инициатива – не о справедливости и уважении к территориальной целостности Украины.

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Об этом глава государства заявил в интервью бразильскому изданию Metrópoles. Зеленский прямо сказал, что китайско-бразильское предложение является "деструктивным".

Президент отметил, что призывы стран о "примирении" и "достижении компромисса" с Россией фактически предполагают, что Украина просто должна отдать свои территории и забыть о преступлениях террористов.

"Я имел хороший разговор с президентом Лулой. И Я думал, что он меня понял. Я был очень открыт с ним и хотел увидеть в его опыте понимание того, что происходит, а не просто политическое примирение. Примирение чего? Что значит просто сесть и поговорить. (с Владимиром Путиным – Ред.) Он должен делать шаги, показывать, что он хочет окончания войны. Нельзя говорить просто, что мы должны делать шаги друг другу на встречу. Что за "друг друг другу"? Он зашел, убил людей, захватил территорию, а теперь Лула говорит, давайте пусть они поговорят", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина и Бразилия находятся в нормальных отношениях, но если бы президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва действительно хотел поддержать Украину, то помог бы остановить войну.

"Поддержка такой большой страны как Бразилия, которая имеет отдельное влияние, очень велика. У нас война с Россией. Вы поддерживаете войну или не поддерживаете войну. Если не поддерживаете, то помогите нам остановить Россию… Какой компромисс? Просто отдать свою землю, забыть , что они убивают наших людей? В чем компромисс? Это просто неприемлемые вещи.

Зеленский подчеркнул, что Китай и Бразилия не должны принимать позицию "посредине", ведь боевые действия начала именно Россия на украинской территории, поэтому любые политические предложения по миру должны обсуждаться с Украиной. Он также предположил, что страны заранее согласовали свой план с Россией и учли их предложения.

"Это просто политическое заявление. Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне – давайте вместе садиться. Давайте вместе разговаривать. Мы вам не враги, и вы нам не враги. К чему вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России, или быть где-то посредине? Что это за взгляд? Посреди чего?... Мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить россиян, должны показать, что вы сильные страны.

Как можно предлагать, ничего нас не спросив? Россия же включается и говорит, что поддерживает китайско-бразильскую инициативу. Зачем этот театр? То есть вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите "давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай и Бразилия", – добавил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что, прежде всего, планирует обсудить план победы Украины с президентом США Джо Байденом. По словам главы государства, реализация этого плана должна заставить страну-агрессора РФ закончить войну по дипломатическому пути.

Как писал OBOZ.UA, 5 сентября президент Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира. Глава государства рассказал, что на этом саммите обязательно должны присутствовать представители России, ведь без нее "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же, об этом просили участники первого Саммита мира.

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