'Это путь развития': Буданов рассказал о будущем доминировании безэкипажных морских судов

В будущем безэкипажные морские судна будут доминировать над привычными военными кораблями. Уже сейчас такие разработки эффективно работают и дают результат.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была уничтожена треть боевого потенциала черноморского флота России. Об этом он заявил во время форума United24.

Буданов подчеркнул, что уже сейчас Украина имеет результаты использования ударных безэкипажных морских платформ. Кроме того, начальник ГУР добавил, что у нашей страны большие перспективы развития таких технологий.

"Эта техника работает – это самое главное. Она дает результат. Люди дают результат, работающий на этой технике. Треть уничтоженного боевого потенциала черноморского флота России – это максимально приличный показатель", – сказал Буданов.

По словам начальника украинской разведки, роботизированные морские платформы сейчас совершенствуются. В частности, на них устанавливают системы для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также нанесении ударов по побережьям.

"Системы модернизируются. Технологии осваиваются. Возникают новые технологии. Со временем мы увидим, пожалуй, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, как Черное море, Средиземное море и т.д. Это точно путь развития", – отметил Буданов.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали об украинских морских дронах Magura V5. Именно эти безэкипажные катера стали настоящей грозой для Черноморского флота РФ и отправили на дно уже не один российский военный корабль.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины внедряет лучшие военно-технологические решения, чтобы эффективно уничтожать врага. Поэтому морские дроны Sea Baby уже оснастили "Градами".

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