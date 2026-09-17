"Это серьезная проблема": Зеленский рассказал, сколько солдат КНДР отправила в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея отправила в Россию от 30 до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, российская сторона дала им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку, в частности в работе с беспилотниками.

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Зеленский назвал это серьезной проблемой, особенно с учетом безопасности в Тихоокеанском регионе. Об этом глава государства рассказал в интервью NHK.

КНДР отправила в Россию десятки тысяч военных

По словам Зеленского, Северная Корея направила в Россию от 30 до 50 тысяч солдат. Россия, как отметил президент, дала им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку не на цифровом симуляторе, а непосредственно в реальных условиях.

"Для Северной Кореи это не было дорого. Они могли сделать это только здесь: развернуться, обучиться и вернуться", – сказал Зеленский.

Северокорейские военные учатся работать с дронами

Президент отметил, что значительные потери северокорейские военные понесли во время непосредственного участия в боях с украинскими силами в ходе Курской операции.

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По словам Зеленского, после этого военные КНДР решили не входить на территорию Украины, чтобы избежать значительных потерь. В то же время они продолжают обучаться и работать с беспилотниками и операторами дронов.

"Но они обучаются, работают с дронами и операторами дронов, тренируются с ними", – отметил президент.

Зеленский назвал это проблемой для Тихоокеанского региона

Глава государства подчеркнул, что приобретение северокорейскими военными реального боевого опыта является проблемой не только в контексте войны России против Украины.

"Это большая проблема, тем более для безопасности в Тихоокеанском регионе", – сказал Зеленский.

Напомним, Россия запрашивает у Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30. Эти новые ракеты в три раза мощнее, чем KN-23/24, однако на данный момент передача этих ракет не зафиксирована.

Северная Корея готовится к новому развертыванию своих войск в России, однако Южная Корея пока не фиксирует признаков его скорого начала. В то же время Пхеньян продолжает поставлять Москве оружие, в частности баллистические ракеты малой дальности.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военнослужащих КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, действующих на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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