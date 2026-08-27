В три раза мощнее: Россия запрашивает у КНДР новые баллистические ракеты KN-30 – ГУР

Россия запрашивает у Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30. Эти новые ракеты в три раза мощнее, чем KN-23/24, однако на данный момент передача этих ракет не зафиксирована.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в эксклюзивном комментарии для українським медіа. По его словам, Москва ведет переговоры с Пхеньяном, чтобы получить очередной пакет военной помощи перед осенью и зимой.

Что известно

Военная разведка Украины оценивает, что Кремль запрашивает 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок, подразделение ракетчиков в 90 человек и контингент армии КНДР от 30 до 50 тысяч военных. Однако где их применят, пока неизвестно.

По словам Черняка, Москва уже получила 40 ракет KN-23/24, две из которых уже применила во время одной из недавних атак на Украину.

"Ракетный террор – часть стратегии Кремля, направленная на усиление страха, разжигание деструктивных настроений и конфликтов внутри Украины. То есть агрессор таким образом оказывает давление на украинское общество, пытается подорвать нашу стойкость", – пояснил Черняк.

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Он добавил, что окончательный объем помощи КНДР для России будет определен в ходе переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре.

Напомним, Северная Корея готовится к новому развертыванию своих войск в России, однако Южная Корея пока не фиксирует признаков его скорого начала. В то же время Пхеньян продолжает поставлять Москве оружие, в частности баллистические ракеты малой дальности.

Кроме того, Пхеньян провел серию испытаний нового типа вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет, управляемых искусственным интеллектом. Оба типа ракет способны нести ядерное оружие. Также были проведены испытания 240-мм реактивных систем залпового огня, оснащенных "сверхточными" системами наведения.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведслужба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, действующих на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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