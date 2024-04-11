'Это серьезный вызов': Селезнев назвал цель ударов РФ по энергосистеме и объяснил изменение тактики

Последние российские обстрелы Украины были сосредоточены прежде всего на энергетической инфраструктуре Украины. К такой тактике оккупанты прибегли, чтобы остановить отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Так считает военный эксперт, бывший спикер Генштаба, полковник Владислав Селезнев. Как отметил специалист в эфире OBOZ.UA, "врагу крайне важно погрузить Украину в блекаут", и это "серьезный вызов".

"Фактически сейчас именно наши промышленники и производители обеспечивают львиную часть потребностей украинской армии. Задержка в реализации транша военно-технической помощи от правительства США на 61 миллиард долларов, довольно непростые дискуссии с нашими европейскими коллегами и партнерами заставляют нас ориентироваться и рассчитывать в первую очередь на наших собственных промышленность и производителей", – отметил Селезнев.

Специалист подчеркивает коварство врага, который намеренно максимально перегружает нашу ПВО, применяя сначала дроны, затем крылатые ракеты, и лишь затем бьет баллистикой, "против которой у нас не так много ресурсов для противодействия".

"К сожалению, (у врага) результаты есть: Трипольская ТЭС была разрушена. Прошлой ночью было попадание в еще один объект ДТЭК, который обеспечивает энергогенерацию. Это серьезный вызов", – говорит эксперт. По мнению Селезнева, в ближайшее время враг будет придерживаться именно такой тактики.

В этом смысле эксперт обратил внимание на гидроэлектростанции в Украине. После преступления в Новой Каховке и разрушения плотины ГЭС Запорожья в стране их осталось всего 4, и они тоже уже подверглись ракетным и дроновым атакам со стороны российской оккупационной армии.

"Я думаю, что и дальше враг будет пытаться разрушить нашу гидроэнергетику", - заметил Селезнев и добавил, что и другие типы объектов нашей энергетики тоже под угрозой. И среди них не исключение атомные электростанции, тем более что провокации в отношении АЭС уже были.

"Как дальше будут эти провокации трансформироваться, увидим впоследствии. Но, учитывая абсолютно беззубую реакцию мирового сообщества на вопиющие факты ядерного террора, думаю, что у Путина не останется никаких предохранителей, чтобы не совершать такие ракетные и дроновые атаки на объекты атомной энергетики на территории нашей страны", – считает Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия 11 апреля нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.

Против последней оккупанты использовали новейшие Х-69. Эти ракеты – хуже "Кинжала".

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