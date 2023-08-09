'Это точно спасет тысячи жизней наших людей': Зеленский поблагодарил Шольца за дополнительные комплексы Patriot

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Германии и лично немецкого канцлера Олафа Шольца за передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot. Глава украинского государства подчеркнул, что эти установки спасут тысячи жизней в нашей стране.

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Об этом он сказал во время обращения в конце 532-го дня войны с Россией. Видео опубликовала пресс-служба президента на Youtube-канале в среду, 9 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что вопрос о передаче Силам обороны Украины этих комплексов противовоздушной обороны обсуждался лично с Шольцом. Он поблагодарил политика за исполнения договоренности.

"Спасибо, Олаф, тебе, – это нужно для защиты наших людей от российского террора. Спасибо Германии, господину канцлеру лично за выполнение этой договоренности – это точно спасет тысячи жизней наших людей", – сказал он.

Президент отметил, что дополнительные системы ППО Patriot приблизят к созданию полноценного воздушного щита для Украины.

"Это поможет людям, городам, селам", – добавил глава государства.

9 августа стало известно, что немецкое правительство согласовало передачу Украине еще двух зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые неоднократно демонстрировали свою эффективность на поле боя. Наиболее ярким примером работы Patriot стала сбитая ракета врага "Кинжал", о который в Кремле отзывались как о не сбиваемой.

Эти две дополнительные системы увеличат военную мощь Сил обороны.

Напомним, что ранее депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц призвал Берлин не тянуть с поставками Украине дальнобойных ракет Taurus. Он предостерег власть страны от потери времени в этом вопросе.

Шварц заявил, что такое вооружение Силам обороны очень нужно для того, чтобы поддержать контрнаступление на фронте и освобождение захваченных россиянами населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии затягивают отправку обещанного Киеву в мае пакета военной помощи. ФРГ до сих пор передала только 10 танков Leopard 1.

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