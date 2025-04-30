'Это ультиматум': майор предложил Украине ответить Путину собственным перемирием и назвал даты

Предложения российского диктатора Владимира Путина, якобы связанные с перемирием, на самом деле являются ультиматумом Украине. Военный преступник в очередной раз объявляет перемирие в одностороннем порядке.

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В свою очередь Украина может выдвинуть РФ встречный ультиматум и объявить собственные даты перемирия. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, настоящее перемирие предусматривает договоренность обеих сторон на время приостановить боевые действия. Однако Путин играет по своим правилам и ставить Украине ультиматумы.

"Это не предложение, это попытка объявить перемирие в одностороннем порядке. Так перемирие не объявляют. Это не ультиматум. Перемирие – это договоренность обеих сторон на время приостановить боевые действия. Но Путин требует, мол, я объявляю перемирие на такие-то дни. Для нас, как и для всего мира, – это дни траура, дни памяти по погибшим, а на России это "победобесие" и празднование "можем повторить", – сказал Гетьман.

Также он отметил, что в таком случае Украине нужно также в одностороннем порядке объявить перемирие, например, с 1 мая, на три дня. При этом если россияне на это не согласятся и не остановят огонь, соответственно мы можем официально сообщить, что считаем себя свободными от обязанностей выполнять их перемирие на 8-11 мая.

Напомним, в понедельник, 28 апреля, диктатор Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 7 по 11 мая якобы "исходя из гуманитарных соображений". Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский назвал манипуляцией предложение Путина и заявил о том, что необходимо не менее чем 30-дневное прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы заинтересована в мирном "урегулировании" войны против Украины. В то же время он назвал невозможным предложенное президентом Владимиром Зеленским прекращение огня на 30 дней, пока не будут урегулированы "все нюансы".

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