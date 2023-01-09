"Это ужасно": сенатор США сравнил войну в Украине с Первой мировой и призвал продолжать поддержку Киева

Американский сенатор Ангус Кинг сравнил войну в Украине с Первой мировой. Он заявил, что США должны продолжать финансовую поддержку Киева в борьбе против государства-агрессора.

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Такое мнение сенатор высказал 9 января после возвращения из поездки в украинскую столицу в эфире телеканала CBS, пишет Politico. По его словам, последний пакет помощи от Белого дома, включающий бронетранспортеры, предназначен для решения этой проблемы. Ракеты Patriot для противовоздушной обороны помогут остановить "удар" по энергетической инфраструктуре страны, сказал он.

"Это почти Первая мировая война. Это ужасно", – подчеркнул сенатор.

Кинг высказал мнение, что США должны продолжать финансировать Украину, исходя из ее собственных ценностей и интересов

"Было бы катастрофой прекратить помощь Украине на данном этапе", – сказал Кинг, отвечая на призывы некоторых республиканцев в Палате представителей сократить часть финансирования Украины.

"Чтобы представить это в перспективе для американцев: это как если бы наше Восточное побережье, от штата Мэн до Флориды, а затем на запад до Хьюстона, штат Техас, было бы оккупировано иностранной державой", – добавил Кинг.

Напомним: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная поддержка Украины является путем к миру, потому что выигрыш российского диктатора Владимира Путина в войне был бы не только трагедией для украинцев, но и представлял бы опасность Европе. Кремль хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу, и поэтому отношения Запада с РФ даже после окончания полномасштабной войны в Украине останутся напряженными.

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