'Это ужасные цифры': Келлог заявил, что Украина и Россия потеряли на войне более 2 млн солдат

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа – Кит Келлог заявил, что и Украина, и Россия понесли колоссальные потери живой силы. По его словам, две воюющие стороны потеряли в общей сложности более 2 млн солдат.

Келлог подчеркнул, что нужно помнить эти ужасные цифры и пытаться положить конец конфликту. Об этом он заявил на Форуме национальной обороны Рональда Рейгана.

Последствия российско-украинской войны

По словам Келлога, Россия и Украина вместе потеряли более двух миллионов человек в войне, поэтому необходимо положить конец конфликту.

"СССР покинул Афганистан, потеряв 18 тыс. солдат. Мы покинули Вьетнам, потеряв 58 тыс. солдат. Россия и Украина вместе потеряли более двух миллионов. Подумайте об этом. Это ужасные цифры. Поэтому мы должны положить конец этому конфликту", – сказал спецпредставитель президента США.

Также он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов приложил все усилия, чтобы поговорить с обеими сторонами. В этом контексте Келлог выразил уверенность, что США почти достигли цели.

Он добавил, что не будет говорить от имени переговорщиков или о том, как это работает сейчас, но это совместные усилия всей команды, и украинцы очень хорошо подобрали людей, которых отправили на переговоры.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 6 декабря уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 180 тыс. 870 человек.

