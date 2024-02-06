Это важно для оборонной промышленности США: Белый дом снова призвал Конгресс принять новый пакет помощи для Украины

Белый дом подчеркивает важность принятия нового пакета помощи США для Украины. Это необходимо как для поддержки украинской армии, так и для американского министерства обороны, также нуждающегося в пополнении запасов, ранее переданных Киеву.

Соответствующее заявление сделал координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 6 февраля. "Нам нужно дополнительное финансирование, чтобы иметь возможность обеспечивать непрерывную помощь (Украине – ред.) в сфере безопасности", – сказал он.

Кирби добавил, что один из пунктов в законопроекте, в котором идет речь о новом пакете помощи для Украины, предусматривает около 20 млрд долларов для пополнения запасов Пентагона, которые уже были предоставлены в качестве внешней помощи.

Кроме того, как отметил представитель Белого дома, в пакете предусмотрены значительные инвестиции в оборонную промышленную базу США.

"И это действительно критически важно", – сказал Джон Кирби.

Он добавил, что США приветствуют инициативы других государств продолжать поддержку Украины, однако, безусловно, должны оставаться настоящим лидером в этом вопросе.

Иначе "это точно почувствуют украинские воины на поле боя, а этого мы хотим избежать", заявил Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в США Оксана Маркарова во вторник заявила, что помощь Украине от США все еще под угрозой. По ее словам, ближайшие три дня покажут, проголосуют ли в Сенате за новое финансирование для Киева в пакете с усилением миграционной политики США.

Маркарова рассказала также, что Сенат может проголосовать за этот законопроект 7 февраля. В нем, как известно, предусмотрено выделение Украине пакета помощи на 60 млрд долларов.

Ранее в Белом доме выразили уверенность, что решение о помощи для Украины не провалилось и в итоге будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

А канцлер Германии Олаф Шольц призвал США и Европу дать президенту России Путину четкий сигнал: расчеты Москвы на то, что Запад оставит Украину один на один с агрессором, не сработают. Шольц выразил надежду, что Конгресс США наконец утвердит новую помощь для Украины, а Европа нарастит поддержку.

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