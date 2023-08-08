'Это вполне реально': в ВМС рассказали, как можно защитить пляжи Одесщины от дрейфующих мин

Пляжи Одесского региона технически возможно обезопасить от выноса на них дрейфующих мин. Для этого специалисты должны протралить акваторию пляжа и установить заграждения.

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Такое заявление сделал спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что пляжная зона не такая и большая, поэтому ее вполне реально защитить.

"Во-первых, необходимо протралить непосредственно акваторию определенного пляжа – она не так велика и это вполне реально. Также есть соответствующие специалисты, в частности, мобильная группа по разминированию. На ее счету – уже более сотни разминирований – это те мины, которые выбросило на берег, или в прибойную зону. Соответственно, отработать это возможно", – сказал Плетенчук.

Он также добавил, что после этого необходимо выставить соответствующие боевые заграждения с сетками, чтобы опасные предметы не попадали в определенную часть прибрежной зоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на базе отдыха "Рута" в Заливе на Одесщине два человека взорвались на мини – они погибли. Еще один человек получил ранения.

В Болгарии на пляже между Поморием и Ахелоем волны выбросили на берег остаток боеприпаса, судя по всему, море принесло из Украины. Как определили эксперты, им оказался моторный отсек российской зенитной ракеты, используемой зенитно-ракетным комплексом "Панцирь".

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