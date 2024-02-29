'Это время можно выиграть': в ВСУ объяснили, как погодный фактор может повлиять на ситуацию на фронте весной

Весенняя погода может повлиять на ситуацию на фронте, замедляя движение тяжелой техники российских оккупантов. Такая ситуация может отдать предпочтение украинским защитникам.

Это мнение высказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Евлаш отметил, что в весенний период может повыситься уровень грунтовых вод и повлечь за собой подтопление окопов, что потребует дооборудования наших позиций на местах.

Этот период можно использовать в пользу, поскольку врагу будет сложнее проводить наступательные действия с тяжелой техникой. Речь идет о танках, боевых бронированных машинах и т.д.

"Конечно, сейчас с наступлением весны могут подняться и грунтовые воды. Конечно, это приведет и к подтоплению окопов. Это дооборудование позиций на местах. Это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику довольно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.", – сказал он.

Евлаш подчеркнул, что выигранное время может быть использовано украинскими войсками для улучшения укрепления, поскольку сейчас их действия направлены на стратегическую оборону.

"Наша основная задача - это устранение потенциала противника во всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать в нашу пользу", – добавил он.

Напомним, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов намекнул, что замена главнокомандующего ВСУ президентом Владимиром Зеленским, по его мнению, была правильным решением. Он также дал комментарий по поводу слухов о разногласиях во взглядах между Валерием Залужным и главой государства.

Ранее сообщалось, что Буданов в свое время был членом элитного украинского подразделения, готовившего Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Разведчик славился своими операциями в тылу врага, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские спецназовцы за время полномасштабной войны уже были на территории Крыма, в частности, провели операцию на полуострове в 2023 году. Он также анонсировал "новые сюрпризы" оккупантам и намекнул на судьбу Крымского моста.

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