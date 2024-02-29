'Если все сделано правильно, то почему мы в такой ситуации?' Буданов прокомментировал отставку Залужного

Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов намекнул, что замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины президентом Владимиром Зеленским, по его мнению, была правильным решением. Он также дал комментарий по поводу слухов о разногласиях во взглядах между Валерием Залужным и главой государства.

Об этом говорится в интервью Буданова для CBC News, опубликованном 28 февраля. Как заметили в издании, в начале года в СМИ распространялись слухи о недовольстве Зеленского ходом полномасштабной войны с Российской Федерацией.

Самого Кирилла Буданова тогда называли одним из кандидатов на должность главнокомандующего вместо Залужного. СМИ также сообщали о том, что Зеленский мог завидовать популярности Залужного и воспринимать его как возможного политического соперника в будущем, добавили в CBC News. СМИ также отмечали, что возникли разногласия во взглядах между Зеленским и Залужным, в частности, по мобилизации.

Так, по словам Буданова, между мужчинами вряд ли могли быть личные разногласия, в случае когда один из них "прямо подчинен другому".

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, почему мы оказались в той ситуации, в которой мы находимся?" – сказал начальник ГУР МО, комментируя решение Зеленского заменить Залужного.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ необходимостью "перезагрузки" руководства армии. Он указал, что речь идет о "вещах, которые долго не менялись", но не уточнил, каких именно.

Как сообщал OBOZ.UA, отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стала одной из топовых тем западных СМИ. Журналисты выделили пять основных причин этого увольнения. Со своей стороны издание Washington Post заявило, что речь идет о конфликте Зеленского и Залужного, который спровоцировала кремлевская ИПСО.

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