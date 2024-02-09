Залужного отправили в отставку после двух лет ожесточенной борьбы: западные СМИ назвали 5 возможных причин замены

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного стала одной из топ-тем западных СМИ. Журналисты пытаются выяснить возможные причины увольнения, из которых вырисовываются пять основных.

В частности, речь идет о разногласиях с партнерами, безуспешности летнего контрнаступления и даже возможных политических амбициях "железного генерала". Что могло повлиять на решение президента Владимира Зеленского относительно смены руководства ВСУ, читайте в обзоре западных публикаций от OBOZ.UA.

Неоправданные ожидания от контрнаступления и переход на стандарты НАТО

Как пишет американская газета The Hill, увольнение Залужного стало "самой крупной встряской в военном кабинете Украины" с начала российского вторжения в 2022 году. Эксперт по оборонной политике, профессор Корнеллского университета Дэвид Силби сказал изданию, что Залужный, "похоже, берет на себя ответственность за провал осеннего наступления Украины".

"Тяжелые потери, сопровождавшие окопную войну, лишили Украину войск, а политическая борьба в США ставит под угрозу материальную поддержку украинских военных усилий. Зеленский не может контролировать ничего из этого, но он может контролировать тех, кто командует украинскими силами, и поэтому он уволил Залужного. Это скорее признак отчаяния, чем расчета", – считает Силби.

В то же время австрийский военный аналитик Том Купер предположил в разговоре с Politico, что Залужный подвергся критике из-за того, что не завершил превращения войска в силы западного образца, не улучшил материально-техническое обеспечение и не смог провести ротацию вдали от линии фронта, чтобы дать военным возможность отдохнуть и восстановиться, а не оставить их в окопах на всю войну.

Разногласия относительно контрнаступления с партнерами

У Залужного сложились напряженные отношения с Вашингтоном, после того как он и военные лидеры США разошлись во мнениях относительно того, как вести летнее контрнаступление в 2023 году, пишет Politico.

Пентагон настаивал на том, чтобы ВСУ нанесли серьезный удар, сосредоточив внимание на одной области, где, по мнению специалистов по планированию, прорыв был возможен. Вместо этого Киев выбрал несколько атак по всему фронту, полагая, что это затруднит для российских войск усиление на многих участках.

После нескольких недель дискуссий "в ходе наступления стало довольно ясно, что украинцев просто не интересовали советы США, и они в целом пришли к выводу, что нам нечего им предложить в плане советов", рассказал изданию "человек, который консультировал Белый дом по военным вопросам".

Аргумент, по словам советника, заключался в том, что у США нет опыта ведения войны, которую ведут украинцы, и хотя советы США приветствуются, они также могут остаться не услышаны.

Хотя вина за эти разногласия легла исключительно на плечи Залужного, ему также "подрезал жилы Зеленский", за которым оставалось последнее слово в военных вопросах, "и поэтому США продолжали кричать не на того человека", сказал советник.

Считал указания Зеленского невыполнимыми

Среди причин увольнения Залужного западная пресса называет то, что главнокомандующий ВСУ считал указания Зеленского невыполнимыми, а также вел переговоры, не координируясь с Минобороны, и не представил плана действий ВСУ на 2024 год.

Как утверждает источник The Times, после появления слухов об увольнении Залужного замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и посол США в Украине Бриджит Бринк встретились 31 января в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

На этой встрече Умеров объяснил причины для увольнения Залужного, заявив, что Офис президента недоволен тем, что генерал не предоставил планов своей военной кампании на 2024 год.

Залужный также, по словам Умерова, скептически отнесся к приказам и публичным заявлениям Зеленского, посчитав их нереалистичными, и непосредственно вел переговоры с союзниками о поставках оружия, исключив Минобороны из этого процесса.

Источники также сообщили, что Нуланд была недовольна намерением уволить Залужного и предложила сгладить недоразумение, что противоречит официальной позиции Вашингтона о том, что он не будет вмешиваться в решение суверенного права президента Украины.

Возможны политические амбиции Залужного

Британская газета The Guardian назвала решение Зеленского рискованным шагом, учитывая высокие рейтинги поддержки Залужного среди украинцев. Так, политические оппоненты действующего главы государства подвергли критике его нечеткость заявлений о причинах замены Залужного и предположили, что это решение могло быть мотивировано скорее страхом популярности Залужного, чем оперативными проблемами.

Хотя Залужный никогда не заявлял о политических амбициях, многие оппоненты Зеленского видят в нем потенциальную фигуру, вокруг которой можно объединиться, и считают, что у него будет будущее в политике, если он этого захочет. Если после его отставки ситуация на фронте будет ухудшаться и дальше, поддержка Залужного, скорее всего, только увеличится, пишет издание.

В свою очередь американская CNN пишет, что увольнение Залужного – это "политическая авантюра" для Зеленского. Несмотря на безуспешность контрнаступления Украины, бывший военачальник остается одним из самых популярных лидеров в стране. Опрос Киевского института социологии показал, что генерала поддерживают 88% украинцев. Рейтинг Зеленского, хоть и высокий, но был заметно ниже – 62%.

Аналитики уже давно размышляют о том, сможет ли Залужный однажды стать политическим соперником Зеленского на будущих выборах, хотя генерал пока не проявил никаких политических амбиций, отмечает издание.

Близость Сырского к Офису президента

Британская газета The Financial Times назвала Александра Сырского, которым Зеленский заменил Залужного, близким к Офису президента.

По словам авторов материала, некоторые западные официальные лица и аналитики, консультирующие Вашингтон, также выразили опасение по поводу принятия решений Сырским с февраля 2022 года и обеспокоенность его способностью противостоять политическому вмешательству в оперативные вопросы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Washington Post, Зеленский и Залужный не доверяли друг другу, а последним и главным фактором в расколе якобы стала просьба генерала мобилизовать больше людей.

8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на его место командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Президент поблагодарил Залужного за "два года защиты" и заявил, что предложил ему остаться в команде.

По словам Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Президент озвучил ожидания от нового главнокомандующего – это разработка детального плана действий ВСУ на 2024 год, справедливое перераспределение западного оружия между боевыми бригадами, решение проблем с логистикой, знание фронта каждым генералом, пересмотр численности в штабах, эффективная система ротаций, обученные солдаты на линии столкновения и назначение командующего Сил беспилотных систем.

9 февраля Сырский сделал первое заявление в роли главнокомандующего ВСУ, заверив, что главной ценностью были и есть жизни украинских воинов.

Подробно о том, что означает замена главнокомандующего ВСУ и чего в ближайшее время ждать в войне с Россией, читайте в материале OBOZ.UA.

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